La presión para alcanzar la igualdad de género recae más en las chicas Las chicas transgreden más los roles de género. / FAD Las mujeres entre 15 y 29 años consideran que la vía para cerrar la brecha es el esfuerzo individual y rechazan medidas como la discriminación positiva DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Lunes, 15 julio 2019, 14:45

Ante la pregunta: «¿Te consideras feminista?» un 49,8% de los jóvenes de ambos sexos respondieron que sí y otro 40,6% que no. El resto no contestó. La pregunta no definía el «feminismo» y su acepción dependía del imaginario de cada encuestado en el Barómetro Juventud y Género de 2019, realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción (FAD). ¿Feminismo entendido como igualdad, como activismo, como antítesis del machismo? «Aunque no se ha definido el término en las preguntas, no se puede inferir que quien no es feminista sea machista», asegura Eulalia Alemany, directora técnica de la FAD. «El ser feminista está en el imaginario social. Cada vez más personas se posicionan a favor».

En efecto, comparado con las respuestas obtenidas hace dos años, en la primera edición de la encuesta, la cantidad de jóvenes que se considera «feminista» ha aumentado más de 14 puntos. Dentro de esos porcentajes, incluirse a sí mismo dentro del movimiento social por la igualdad de la mujer varía según el género. Las mujeres entre 15 y 29 años que se afirman como tales es del 62 % y un 37% entre los hombres de esas edades, en una muestra de más de 1.200 individuos. Entre las que reniegan de esa clasificación un 30,5 % de ellas y un 50,7% de ellos. «Existen posiciones muy polarizadas en torno a la idea del feminismo y de la lucha por la igualdad. El doble de chicas que de chicos se define como feminista».

Masculino y femenino

Más allá del dato puro, inquieta la conducta y la forma como se espera alcanzar la igualdad. Hay una forma dicotómica de percibir la masculinidad y la feminidad entre los jóvenes. «Son como cajones estancos», visualiza Alemany. «Los hombres son de una manera y las mujeres de otra». Y en esa lucha por la igualdad, «a las mujeres se les asigna cada vez más atributos masculinos, lo que no ocurre a la inversa con los chicos, cuya masculinidad es más estereotipada, rígida. Mientas las chicas se sitúan en la transgresión de los roles de género, ellos se identifican con los roles más tradicionales». Así, a las chicas se les identifica más con rasgos como «trabajadora, prudente, inteligente» y a los chicos con «dinámicos, trabajadores y emprendedores». En la percepción mostrada por los jóvenes, cerrar la brecha de género implica que ellas sean cada vez más como ellos, en vez de «feminizar» al hombre.

Hay, por tanto, una «presión mayor para ellas en todo», afirma el barómetro, realizado en colaboración con el Banco Santander y Telefónica. «Se percibe una gran presión de las chicas para acceder exitosamente a contextos que tradicionalmente han estado ligados a la masculinidad». Esa presión no es sólo exterior ni social. Es personal. Las jóvenes han interiorizado que la igualdad debe alcanzarse por el esfuerzo personal y la meritocracia. «Hay una tendencia mayoritaria a rehuir medidas de discriminación positiva. Se cree que la construcción de la igualdad debe realizarse desde el quehacer y el esfuerzo propio», resalta el informe. «Hay que profundizar más en el rechazo a medidas externas como la discriminación positiva», sentencia Alemany. «El esfuerzo individual de las mujeres ignora los problemas estructurales, que los hay. Hay que ver qué entienden por discriminación positiva y meritocracia».