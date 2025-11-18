El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luis Argüello, en el centro, hoy, durante la apertura de la Asamblea Plenaria de los obispos. EFE

El presidente de los obispos dedica un párrafo a la pederastia en un discurso de una hora

Ante el pleno de la Conferencia Episcopal, al que no asistió el obispo de Cádiz, defendió el equilibrio entre presunción de inocencia y derecho de denuncia de la víctima

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:12

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) solo dedicó hoy un párrafo al escándalo de los casos de pederastia en la Iglesia en el ... discurso de 37 folios y casi una hora de duración con el que inauguró la Asamblea Plenaria de la organización. Al plenario de la organización acudieron la mayor parte de los obispos españoles, pero entre las ausencias estuvo la del todavía titular de diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, del que la semana pasada se conoció que está siendo investigado por el Vaticano por los supuestos abusos sobre un menor cuando a principios de siglo dirigía el seminario de Getafe (Madrid), acusación que él niega.

