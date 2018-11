Poniente en tus manos El fantástico mundo de 'Juego de Tronos' sigue imparable en su expansión transmedia, esta vez con su propia versión del videojuego de estrategia narrativa 'Reigns' EDUARDO M. ESPALLARGAS Domingo, 25 noviembre 2018, 15:44

El pasado 20 de noviembre se publicaba el último libro de George R.R. Martin ambientado en el universo de la saga 'Canción de Hielo y Fuego'. Lejos de ser la esperada continuación de la saga, que se titulará 'Vientos del Invierno' y está prevista para 2019 (aunque con el bueno de Martin nunca se sabe), lo publicado es 'Fuego y Sangre', una precuela que cuenta la historia de la casa Targaryen 300 años antes de los acontecimientos de 'Juego de Tronos', el primer tomo. Es una novela diferente incluso en su editorial, pues en España ha sido publicado en esta ocasión por Plaza&Janés, y no por sus habituales, Gigamesh. El principal valor de 'Fuego y Sangre' es que profundiza en el contexto del extenso universo creado por el autor de Nueva Jersey, quien se lo ha pasado en grande escribiéndolo en parte porque acude a otro género, una suerte de crónica histórica imaginaria, escrita por el archimaestro Gyldayn de Antigua.

Ficha técnica Título: 'Reigns: Game of Thrones' Plataforma: iOS, Android, PC Precio: 3,99

El libro ofrece detalles tan interesantes como la conquista de los siete reinos por parte de Aegon I, la fundición del famoso Trono de Hierro o incluso pistas sobre los huevos de dragón de Daenerys Targaryen, uno de los personajes más queridos tanto en los libros como en la adaptación televisiva de HBO. Esta última, por cierto, ya tiene programado su final para la primera mitad de 2019, y los fans ya se están tirando de los pelos por saber el desenlace. Ahora bien, si por algo destaca la creación de Martin es que se puede profundizar en ella todo cuanto se quiera, ya sea mediante la saga principal, libros relacionados (los hay hasta de recetas), juegos de mesa o, por supuesto, videojuegos. Si por algo destaca el mundo de 'Canción de Hielo y Fuego' es por sus múltiples capas, por un nivel de profundidad rico en detalles, personajes, tramas y demás elementos narrativos. Da hasta para hacer crónicas históricas imaginarias, y eso ya dice mucho.

Dicha riqueza es la que han querido aprovechar los desarrolladores del videojuego de estrategia 'Reigns', una franquicia cuya adaptación al mundo de 'Juego de Tronos' era un reclamo popular. ¿Un videojuego en el que el jugador encarna a un monarca cuyas decisiones deben permitirle controlar a los diferentes poderes para que su reinado no se tambalee? Eso ocurre cada día en Desembarco del Rey, capital de los Siete Reinos, y esta es la razón principal por la que sale a la luz 'Reigns: Game of Thrones'. Los desarrolladores de la serie original son los miembros del estudio londinense Nerial, y cuenta con diferentes entregas como 'Reigns: Her Majesty', en la que los usuarios encarnar a una reina de la Edad Moderna, mientras que el original se ambienta en la Edad Media.

En el título, los usuarios deben tratar de mantenerse en el trono el mayor tiempo posible, y lo hacen tomando decisiones ante las diferentes situaciones que se van generando, lidiando con personajes secundarios, todo con el objetivo de mantener el equilibrio entre los diferentes grupos de poder: la Iglesia, el Pueblo, el Ejército y el Tesoro. Sobra decir que la adaptación al universo de Juego de Tronos le sienta como anillo al dedo, y permite a los usuarios tomar el control de personajes varios como la propia Daenerys, el enano Tyrion, Cersei Lannister, Sansa Stark o Jon Nieve, entre otros; todos ellos observados bajo la atenta mirada de Melisandre, y reimaginar posibles reinados (y muertes) para ellos.

Si por algo destaca 'Reigns' es por su sencilla jugabilidad, y es que el jugador simplemente tendrá que hacer uso de su intelecto y leer atentamente los diálogos (completamente en castellano) mientras desliza diferentes cartas que representan personajes y situaciones. Lidiar con los septones, representantes de la Fe de los Siete, la más extendida de Poniente; contrarrestar posibles rebeliones de los Capas Doradas, atender los consejos de Varys, Consejero de Rumores; nombrar diferentes Consejeros de la Moneda o Mano del Rey, tener en cuenta la llegada del Invierno, gestionar las peticiones de otros reinos… Hay una gran variedad de opciones, y en este sentido destaca sobremanera el trabajo de los guionistas del juego.

Las complejidades de Poniente se extienden así en la palma de los jugadores, y 'Reigns: Game of Thrones' se alza como una de las maneras más originales de sumergirse en el mundo creado por George R.R. Martin. Un acompañamiento perfecto tanto en su versión para móviles como de PC para todos aquellos usuarios que ya no saben cómo sacar más jugo a 'Canción de Hielo y Fuego'. El juego siempre tiene alguna forma de sorprenderte, algún logro que se te resiste o la tentativa de desbloquear todas las cartas que ofrece, y es que es un título que ante su aparente sencillez ofrece varias capas de profundidad. Es, además, la opción perfecta para adentrarse en una saga como 'Reigns' gracias a la licencia que utiliza, pues sentarse en el Trono de Hierro es la fantasía de muchos ávidos lectores y telespectadores.