El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente de la Policía Nacional R. C.

Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid

Tres vehículos habrían alcanzado al afectado, sacado a la fuerza al piloto del mismo y huido del lugar

EP

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:38

Comenta

La Policía Nacional ha informado de que el Grupo 12 de Secuestros se encuentra actualmente investigando un tiroteo ocurrido esta noche en Carabanchel, donde un vehículo ha sufrido varios impactos de bala, y el posible secuestro de su ocupante.

Los hechos sucedieron el viernes sobre las 20.45 horas, cuando la Policía Nacional recibió una llamada de numerosos testigos que alertaban de un choque entre vehículos y posterior tiroteo en las inmediaciones del número 65 de la calle Antonio López.

A su llegada al lugar, los agentes encontraron un vehículo abandonado en la vía pública, con impactos de bala pero sin nadie en su interior. Al parecer, tres coches habrían alcanzado a este vehículo, sacado a la fuerza al conductor y huido del lugar, según han informado fuentes policiales.

Agentes de la Policía Científica realizaron una inspección inmediata del lugar, mientras que el Grupo 12 de Secuestros de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Por el momento se desconoce la identidad del posible secuestrado ni de los atacantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  2. 2 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  3. 3

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  4. 4

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  5. 5 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  6. 6

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  7. 7

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  8. 8

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  9. 9

    Un frente frío dejará un Halloween y un día de Todos los Santos pasados por agua en Valladolid
  10. 10

    Ingresa en prisión un prófugo de la justicia condenado por traficar y conducir borracho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid

Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid