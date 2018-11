La policía advierte: cuidado con el número PIN Fotolia «Por la seguridad de tus ahorros...», afirma un tuit de los agentes EL NORTE Valladolid Jueves, 8 noviembre 2018, 17:22

La Policía Nacional ha vuelto a lanzar un aviso para «evitar disgustos» a los españoles. A través de su cuenta de Twitter, este miércoles el cuerpo lanzó un aviso para los más despistados: cuidado con llevar anotado en la cartera el número PIN de la tarjeta de crédito. Según han informado los agentes, se trata de una práctica muy habitual entre los usuarios, que cada vez más tienen el hábito de anotarlo para evitar descuidos.

«¿Tienes mala memoria? Es verdad ya no me acordaba... Pero no es excusa para llevar anotado en tu cartera el #PIN de la tarjeta de crédito. Por la seguridad de tus ahorros...» rezaba el tuit de la Policía Nacional.

La recomendación de los agentes está clara pero, ¿cómo recordarlo si se olvida? Según recoge El Huffington Post, existen algunos trucos, como por ejemplo introducir los números que forman la clave dentro de una serie de sumas, restas o cifras mayores. De esta forma, solo tú sabrás cuál es la clave.

Otra posibilidad es recurrir al lenguaje en clave: que el número 1 equivalga a una 'i' mayúscula, el 3 a una 'E', el 7 a una 'T', el 4 a una 'A', el 5 a una 'S'... Estas son solo algunas alternativas, pero existen muchas más, solo hay que echarle imaginación.