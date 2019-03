El planeta lanza un grito contra el machismo

Masivas movilizaciones de mujeres tomaron este viernes las calles de todo el mundo por el Día de la Mujer. En las capitales europeas, al igual que en Estados Unidos y América Latina, las huelgas, paros, caceroladas y marchas dieron colorido y espíritu reivindicativo a una jornada que, sin embargo, en otras partes del planeta quedó reducida a una fiesta para el consumo.

Bélgica El ejemplo español impulsa la primera huelga feminista

La imagen de la gran manifestación que recorrió el corazón de la capital belga fue el epílogo de la primera huelga de mujeres que se celebró este viernes en el país. Tras una semana en la que se ha usado de forma reiterada el ejemplo español para llamar a la movilización, no hubo bajada masiva de persianas, pero sí ausencias en edificios administrativos, hospitales y universidades. Incluso se resintió el servicio de recogida de basuras en varias regiones de Bruselas.

Al grito de «Si las mujeres paran el mundo se para», el 'Collecti.e.f 8 maars' (Colectivo 8 de marzo), con el apoyo de los principales sindicatos, organizó actos informativos y reivindicativos, con pitadas, caceroladas y música -se hizo muy presente el himno guerrillero 'Bella Ciao'-, que tuvieron como epicentros en la capital la Estación Central y la plaza de Luxemburgo, en el barrio que acoge a las instituciones europeas. También cientos de mujeres salieron a las calles en Lieja, Gante, Mons o Lovaina (más de medio millar) para defender sus derechos y libertades.

Alemania Un Berlín paralizado declara festividad local el 8-M

Mientras en el resto de Alemania tuvieron una jornada laboral normal, en Berlín el Día de la Mujer paralizó toda la actividad política, económica y social. Pero no debido a una huelga, ni a las manifestaciones que recorrieron las calles, sino a que las autoridades de la capital declararon recientemente festividad local el 8-M. Una iniciativa del partido de La Izquierda, que secundaron sus socios socialdemócratas y ecologistas en la coalición que gobierna la ciudad-Estado. Es la única fiesta no religiosa que se celebra en el país junto al Día de la Unidad Alemana, que tiene carácter nacional.

Francia Gran paro simultáneo contra la brecha salarial

Al margen de los actos y protestas convocados, el 8-M en Francia se caracterizó por el paro simultáneo que celebraron las mujeres a partir de las 15:40 horas, que es el momento en que, según las estadísticas oficiales, comienzan a trabajar gratis por efecto de la brecha salarial. «Representamos el 52% de la población francesa. Nuestro salario es un 26% inferior al de los hombres», denunciaron las organizadoras de la convocatoria denominada '8 de marzo, 15:40, la hora de las cuentas', que comenzó con una concentración en plaza de la República, en París.

La jornada coincidió con la entrega por parte del presidente, Emmanuel Macron, del recién creado galardón que lleva el nombre de la exministra Simone Veil, símbolo de Francia de la lucha por los derechos de la mujer. La víspera, además, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley «contra la violencia de género» que introduce el delito de «ultraje sexista». Así, todo comentario obsceno o silbido será considerado una infracción que podrá multarse con entre 80 y 110 euros.

Italia Manifestaciones masivas contra la violencia machista

En Italia el 8-M se celebró con manifestaciones feministas tanto en Roma como en las otras principales ciudades del país, como Milán, Nápoles, Boloña, Génova, Turín o Palermo. También hubo huelgas que afectaron al transporte público, la educación y la sanidad. Los participantes en las concentraciones censuraron la violencia machista, pidieron la igualdad salarial y criticaron en particular al ministro de familia del Gobierno, Lorenzo Fontana, un ultraconservador miembro de la Liga contrario al aborto y defensor de la idea de familia tradicional. Las juventudes de este partido en Crotone, al sur del país transalpino, publicaron hace días un polémico manifiesto en el que cargaban contra el 8-M por considerar que suscita «una actitud rencorosa hacia el hombre».

Reino Unido Primera condena por mutilación genital

Una mujer de 37 años, nacida en Uganda y residente en Londres, se convirtió en la primera persona condenada -once años de cárcel- en Reino Unido por mutilación genital de su hija, de tres años. Las 'Cavernícolas' montaron una pequeña muestra de arte feminista en 'The Cave', en el barrio de Pimlico. Disputan el relato del hombre que en dibujos o películas habita las cuevas acompañado de «una mujer con un bikini de piel de leopardo». La duquesa de Sussex, antes conocida como Meghan Markle, participó en un coloquio con otras mujeres en la Universidad King's College.

Hubo una marcha de mujeres en la capital británica y en otros lugares de Reino Unido contra el abuso doméstico. Según datos del grupo de expertos Omfif, uno de cada cinco bancos centrales no tiene ninguna mujer en puestos directivos. El Gobierno ha iniciado una campaña internacional para combatir la pobreza relacionada con la menstruación, mediante la educación y la provisión de productos higiénicos adecuados.

Francia. Protesta en la plaza de la República en París./ Bélgica. Miles de mujeres salieron este viernes a la calle en Bruselas./ Macedonia. Manifestantes en la capital.

Rusia Flores y regalos entre escasa movilización reivindicativa

En Rusia este 8-M no hubo huelgas, ni marchas multitudinarias. Se trató de un día dedicado a un consumismo equiparable a las fiestas navideñas. Las féminas fueron agasajadas con regalos, flores e invitaciones a cenar. El presidente, Vladímir Putin, les dirigió un mensaje de felicitación por televisión mientras voluntarios entregaban en las calles un tulipán o un clavel a cada una. Los grupos feministas, no obstante, convocaron actos contra la violencia de género en 15 ciudades, entre ellas Moscú y San Petersburgo, que incluyeron alguna marcha, piquetes y conciertos de grupos musicales constituidos por mujeres. El lema de la convocatoria fue «ella no tiene la culpa, la tiene el maltratador», aludiendo a la idea machista dominante en Rusia.

Israel Ultraortodoxos atacan a las 'Mujeres del Muro'

El colectivo feminista judío 'Mujeres del Muro' no pudo celebrar su 30 aniversario en el Muro de los Lamentos ya que sufrieron el acoso de miles de ultraortodoxos que no aceptan la oración mixta en la pared sagrada. Las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir y trataron de desplegar un cordón de seguridad, aunque la directora del colectivo, que tiene el respaldo de rabinos reformistas y conservadores, Lesley Sacks, denunció que «la policía no cumplió con sus obligaciones. Ni siquiera intentaron protegernos. Tengo moratones por todo el cuerpo», recogió el diario 'Haaretz'.

Al otro lado del muro, la Oficina Central de Estadísticas Palestina aprovechó el 8-M para presentar un informe que recoge la enorme desproporción entre hombres en el mercado laboral palestino, así como la diferencia de salarios.

China Jornada de consumismo sin espíritu de protesta

La jornada del 8-M, lejos de ser un día reivindicativo, fue aprovechada por muchas marcas y comercios en China para hacer descuentos. Algunas mujeres fueron autorizadas por sus jefes para salir antes de lo habitual de sus trabajos, tiempo que aprovecharon para realizar compras o para quedar con sus amigos, familia o parejas. «Mi novio me ha regalado una pulsera. El 8 de marzo, para nosotros, es un poco como San Valentín», contaba una joven, Diao Dongmei, que no veía necesario manifestarse. Y no porque el Gobierno chino restrinja al máximo las marchas feministas, que lo hace, sino porque cree que existe igualdad.

La Federación de Todas las Mujeres de China, algo así como el organismo feminista oficial del país, celebró una recepción nada reivindicativa para conmemorar la ocasión. Su presidenta, Shen Yueyue, prefirió destacar que «la sensación de realización personal y profesional, la felicidad y la seguridad de las mujeres continúa creciendo». No hizo ninguna referencia a la represión de las feministas chinas, una pequeña minoría que ha tratado de importar el movimiento #MeToo o el que han sufrido quienes incluso fueron arrestadas por protestar contra el acoso sexual en el transporte público.

Estados Unidos Flores y regalos entre escasa movilización reivindicativa

Como de costumbre, el 8-M volvió a convertirse en un revulsivo en Estados Unidos para una multitud de mujeres que no dejó pasar la fecha para reivindicar sus derechos en todo el país, sobre todo en Nueva York y la capital. En Washington la jornada arrancó a primera hora de la mañana con una estampa insólita: un espectáculo sorpresa protagonizado por unas 300 personas al ritmo de distintas danzas típicas frente a la sede del Banco Mundial. La directora, por primera vez una mujer, Kristalina Georgieva, encabezó la iniciativa. «Necesitamos a más mujeres en posiciones de liderazgo y así tendremos un mundo más pacífico, rico y justo», reclamó.

Argentina y Brasil Por la legalizacion del aborto y contra el machismo

En Argentina decenas de miles de mujeres se sumaron al Paro Internacional con acampadas, asambleas y coloridas manifestaciones en las principales ciudades para exigir una ley que legalice el aborto. La manifestación más masiva fue la de Buenos Aires. En Brasil, las mujeres salieron a las calles de 25 ciudades y exaltaron la figura de la asesinada concejal feminista Marielle Franco y criticaron al Gobierno de Jair Bolsonaro por sus manifestaciones machistas, su homofobia y su rechazo a la perspectiva de género.