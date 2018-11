Pérez-Reverte carga en Twitter contra la retirada de una estatua de Colón en EEUU El escritor Arturo Pérez-Reverte. / Fernando Villar / Efe «Los anglosajones apenas dejaron en Norteamérica indio vivo ni familia criolla», afirmó el escritor EL NORTE Valladolid Lunes, 12 noviembre 2018, 11:35

El escritor Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) ha vuelto a desatar la polémica en redes sociales con su reacción a la retirada de la estatua de Cristobal Colón en Los Ángeles, Estados Unidos. El también miembro de la Real Academia Española (RAE) criticó en Twiter la decisión del ayuntamiento de la ciudad, que decidió retirar la imagen del navegante italiano al considerar sus actos como el «mayor genocidio jamás registrado».

Por ello, las autoridades locales consideraron oportuno disipar el rastro de Colón en la ciudad. «Su imagen no se tiene que celebrar en ninguna parte», apuntaron. Esta medida no ha dejado indiferente a nadie, y las reacciones no se han hecho esperar. Una de las más polémicas ha estado protagonizada por el propio Pérez-Reverte, quien no dudó en cargar contra esta decisión recordando a los mandatarios que los anglosajones «apenas dejaron en Norteamérica indio vivo ni familia criolla».

Tampoco dudó el autor de 'Las aventuras del capitán Alatriste' de criticar a los gobernantes y políticos españoles por no hacerse respetar, «ni dentro ni fuera». «Otra cosa es que España, cuyos gobernantes y políticos acomplejados son incapaces de hacerse respetar ni dentro ni fuera, se haya convertido, o nos hayan convertido ellos con su incompetencia, cobardía y vileza, en el payaso del mundo y en el pito del sereno», afirmaba en un tuit.

Por último, se armó de «furia española» para asegurar que «los gringos nunca podrán con nosotros». «Nos revolveremos en un palmo de terreno y pasamos al contraataque», subrayó Reverte.

Esto lo afirma en Los Ángeles, nombre español, un concejal descendiente de los O'Farrell y otros anglosajones que apenas dejaron en Norteamérica indio vivo ni familia criolla, y que cuando (mucho más tarde) construyeron allí catedrales o universidades lo hicieron sólo para ellos. https://t.co/F0OcCmClVQ — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 11 de noviembre de 2018

Otra cosa es que España, cuyos gobernantes y políticos acomplejados son incapaces de hacerse respetar ni dentro ni fuera, se haya convertido, o nos hayan convertido ellos con su incompetencia, cobardía y vileza, en el payaso del mundo y en el pito del sereno. https://t.co/Zq6iZjZSzu — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 11 de noviembre de 2018

Me lo acaba de tuitear un amigo. Mejor explicado, imposible. pic.twitter.com/6PPM4RcaWU — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 11 de noviembre de 2018