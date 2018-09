Otro peligroso bulo con contenido pornográfico que circula por WhatsApp Olivia, el nuevo viral de la aplicación de mensajería instantánea, se hace pasar por una joven cuyo número de teléfono no aparece registrado en la lista de contactos de sus víctimas, especialmente menores EL NORTE Valladolid Miércoles, 19 septiembre 2018, 14:42

Momofue el viral que circuló por WhatsApp este verano y que acaparó gran parte de protagonismo entre los usuarios de la popular aplicación de mensajería. Pero, como suele ocurrir en estos casos, aquel terrorífico bulo (técnicamente conocido como 'hoax') no iba a ser el último.

Olivia es el nuevo viral que circula por WhatsApp y que ha recogido el testigo de Momo. Como suele ocurrir en estos casos, detectar el origen de estas cadenas misteriosas de mensajes es misión imposible. Por esta razón, conviene estar atentos para no caer en la trampa.

Con el objetivo de engañar a los más jóvenes, Olivia opera de un modo diferente a como lo hacía Momo. Su «ataque» comienza con un simple mensaje en el que afirma ser «la amiga de un amigo». La víctima, evidentemente, no tiene a la supuesta joven entre sus contactos pero aún así se fía de ese argumento.

Una vez que el usuario agrega a su agenda a Olivia, prosigue la conversación y entonces manda un link en el que -dice- aparece su fotografía. La víctima inocente, que quiere poner cara a la joven, pincha en la url con el objetivo de conocerla. Detrás de esa página web no hay imagen alguna de Olivia. En realidad, dirige al usuario a una página web con imágenes pornográficas.

Es de vital importancia que los usuarios de WhatsApp sepan que existe este nuevo viral y más los menores, principales «víctimas» de Olivia. De hecho, la policía del condado de Cheshire (Inglaterra), avisó a principios del mes de septiembre de esta práctica:

I have been made aware of worrying WhatsApp messages being sent from a number registered overseas. The sender pretends to be a friend with a new number but then sends a pornographic picture. If your kids use the App please have a chat with them & check their messages #HereForYoupic.twitter.com/g4uxAqSg8A — Halton Brook Police (@HaltonBrookPol) 4 de septiembre de 2018

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">I have been made aware of worrying WhatsApp messages being sent from a number registered overseas. The sender pretends to be a friend with a new number but then sends a pornographic picture. If your kids use the App please have a chat with them & check their messages <a href="https://twitter.com/hashtag/HereForYou?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HereForYou</a> <a href="https://t.co/g4uxAqSg8A">pic.twitter.com/g4uxAqSg8A</a></p>— Halton Brook Police (@HaltonBrookPol) <a href="https://twitter.com/HaltonBrookPol/status/1037059831725735936?ref_src=twsrc%5Etfw">4 de septiembre de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Nos han informado de los preocupantes mensajes que se están enviando por WhatsApp desde un número registrado en el extranjero. El remitente pretende ser un amigo con un nuevo número, pero después envía una foto pornográfica. Si sus hijos utilizan la aplicación, por favor, tenga una charla con ellos y comprueben sus mensajes», informó la autoridad.

'Hoax' populares

WhatsApp lucha por reducir este tipo de mensajes falsos. «Nuestra prioridad es crear un entorno de comunicación seguro», asegura la compañía. Sin embargo, este tipo de virales existen con un objetivo: engañar al usuario.

No es tan complicado detectar este tipo de contenidos. Cada vez que te llegue un mensaje en el que el remitente dice que representa a WhatsApp, pide que lo reenvíes, que puede bloquear tu cuenta si no lo haces, o promete un regalo, no te fíes.

Ante este tipo de prácticas, según informa 'ABC' lo mejor es ignorar el contenido del mensaje y borrarlo. Nunca reenviarlo.