«Parte del efecto de las tiras de fisioterapia es placebo»

Hoy en día es muy común, sobre todo en verano (dada la ligereza de la ropa) ver a la gente con esas tiras de colores que pegan los fisioterapeutas a la piel después de un masaje. Ya no son solo indicativas de deportistas de élite, sino también de aquellos que pasan demasiadas horas en el ordenador, han sufrido un tirón al levantar peso o salen a correr o a montar en bici los domingos. Hace un tiempo los usuarios de estas cintas trataban de disimularlas, pero cada vez más las lucen orgullosos, como si de heridas de guerra se trataran, e incluso prefieren los colores llamativos. A pesar de que las 'kinesio tape' se han popularizado mucho, lo cierto es que aún no existen evidencias científicas probadas de sus beneficios. De ahí nace una controversia sobre su utilidad. Mientras que algunos las defienden a capa y espada, otros sostienen que no sirven para nada.

De este tema sabe mucho Pablo Esteban, ya que estudió Fisioterapia y CAFYD y realizó su trabajo de fin de grado sobre estas 'Kinesio Tape' o vendajes neoromusculares. Él, junto con Rubén López y Adrián Freire, abrió 'ClínicActiva' en la calle Pedro Niño de Valladolid. Pablo Esteban aclara qué son las 'kinesio tape' y quién las creó. «Son tiras de algodón adhesivas e hipoalergénicas que imitan a la piel ideadas por el quiropráctico japonés Kenzo Kase. La parte que se pega tiene un dibujo ondulado con la forma de la circulación sanguínea. Sirven para separar los tejidos», explica. Pero, ¿cómo han llegado a estar tan de moda? Rubén López explica que alcanzaron mucha fama gracias a los Juegos Olímpicos (Pekín 2008, cuando se extendió a los deportistas occidentales), ya que «ver a competidores de élite llevándolas causó repercusiones a nivel mundial».

Para qué sirven y para qué no

En cuanto a la cuestión clave, su utilidad, Rubén López reconoce que no hay evidencias científicas suficientes que prueben sus efectos, ya que se han llevado a cabo pocos estudios y con insuficientes pacientes y tiempo. Sin embargo, admite que clínicamente, en el trato diario con los pacientes, se ha visto que producen dos beneficios: reducción del dolor y del edema. «Disminuye la percepción del dolor gracias a la teoría del 'control gate' o puerta de control. Las tiras inhiben los receptores químicos encargados de la transmisión del dolor al presionar la piel. Es como cuando te depilas, que tras retirar la banda de cera te pones la mano. El calor y el frío viajan por los mismos circuitos que el dolor», indica. En cualquier caso, reconoce que «parte del efecto de las 'kinesio tape' es placebo, que también cura aunque no lo parezca», y advierte de que la evidencia clínica no debe superar la evidencia científica para no «vender humo».

Pablo Esteban desgrana cómo funcionan estas tiras para mejorar los edemas. «Libera las capas del cuerpo, deja espacio en la zona, por lo que aumenta la circulación». Sin embargo, recalca que no hay ninguna evidencia de que consigan activar ni relajar los músculos (cuando es un uso bastante extendido), por lo que teniendo en cuenta que la única afección que mejora es el edema (en casos como el esguince de rodilla o de robillo por ejemplo) «se abusa mucho de ellas». Además, incide en que siempre deben utilizarse como complemento de otros tratamientos, porque de lo contrario no sirven de nada. De hecho, Rubén López avisa de que, en términos generales, se asemejan un poco a la homeopatía.

Eso sí, prácticamente no tienen contraindicaciones, así que no son peligrosas. A pesar de ello, Pablo Esteban aconseja que no es bueno basar una recuperación en factores externos.

En cuanto a la teoría de que el color de la banda influye, Rubén López se apresura a desmentirlo. «Algunas personas afirman que tonalidades oscuras como el negro o el azul tienen más tensión que otras pero no es así», puntualiza.

Correcta colocación

Al contrario que el color, la correcta colocación sí es importante. «Existen varias formas de colocarlas: En 'i', en 'y', en 'web', en 'fan' y en 'o'. Las partes del inicio y del final del vendaje, llamadas anclas, van sin tensión. En el resto se aplica tensión jugando con la flexibilidad de la cinta. En los edemas no usamos tensión. Para que se adhiera bien a la piel tan solo hay que frotar un poco con las manos, nunca utilizar un secador. Para comprobar que están bien puestas hay que fijarse en que al moverlas se arrugan como si fueran parte de la piel», describe Pablo Esteban.