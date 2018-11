Unos padres salvan la vida a su hija con una ingeniosa nota en su mochila Dos niñas acuden a la escuela. / Jean-Paul Pelissier La pequeña Luciana padece epilepsia y no conoce «correctamente» sus datos personales EL NORTE Zaragoza Martes, 20 noviembre 2018, 16:42

Unos padres decidieron meter en la mochila de su hija una nota explicando la enfermedad que padecía. Sabían que esa iniciativa podía salvar la vida de su pequeña en cualquier momento, ya que tiene epilepsia y no conoce «correctamente» sus datos. Por fortuna, la Policía Local de Zaragoza llegó a tiempo antes de que a Luciana le pasase algo.

Esta ingeniosa iniciativa permitió a los agentes localizar y ayudar a la menor.Según informa La Verdad, Luciana estaba viajando en autobús hacia un centro ocupacional cuando sufrió un ataque epiléptico. Entonces, las personas que se encontraban con ella, decidieron llamar a la Policía Municipal. Una vez en el lugar de los hechos, los agentes encontraron una nota que decía lo siguiente: «Hola, soy Luciana, si está leyendo esto, es que me he descompuesto. Soy epiléptica y tengo un retraso, no se correctamente mis datos. Por favor, llame a mi familia para avisarles y luego a la ambulancia al 061 y a la Policía Local al 092».

Ahora, la Policía, a través de su perfil en redes sociales, ha aplaudido esta iniciativa al mismo tiempo que ha animado a todos los padres a que tienen una situación similar a que hagan lo mismo.