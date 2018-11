85 años del sufragio femenino en España en siete hitos

Parece mentira que el simple gesto de meter un voto en una urna fuera hace menos de un siglo ciencia ficción para las mujeres españolas. Justamente hace 85 años las féminas consiguieron participar en unas elecciones generales en España el 19 de noviembre de 1933 (antes votaron en las municipales de mayo de ese año), tras aprobarse en las Cortes el 1 de octubre de 1931. Era seguramente la barrera más importate y simbólica que se derribaba hasta ese momento en aras de la igualdad. Pero ni mucho menos fue la última. Este logro creó un caldo de cultivo para otras muchas 'primeras veces' para las españolas. Y algunas de ellas, por desgracia, no tan lejanas.

1972 Primera mujer juez en España

En 1966 se promulgó la Ley que permitía el acceso de las españolas a los más altos puestos de la Justicia. María Jover Carrión fue nombrada jueza el 23 de mayo de 1972, convirtiéndose así en la primera mujer en España en acceder a la carrera judicial. Un reo le espetó en una ocasión: «¡Yo he venido a hablar con el juez, no con una mujer!».

1975 Ley sobre la situación jurídica de la mujer casada

Promulgada en mayo de 1975, introdujo importantes cambios. Por fin la mujer ve reconocida su capacidad jurídica y deja de necesitar la autorización del marido para disponer de sus bienes o abrir una cuenta bancaria. Sin embargo, esta ley estaba limitada en la práctica por la permanencia del papel del marido como administrador de la sociedad de gananciales. Dos años después se hizo pública una resolución que iba más allá al decidir la plena facultad de la mujer respecto a sus propios bienes, también en caso de estar casada y en régimen de gananciales.

1976 Ley de Relaciones Laborales

Las mujeres ya no necesitaban la autorización del marido para trabajar. Además, estab ley introdujo la ampliación de la maternidad posparto a ocho semanas y de la excedencia por maternidad hasta 3 años. El Estatuto de los Trabajadores de 1980 terminó por afianzar y ampliar este tipo de derechos.

1978 Se legaliza la píldora anticonceptiva

El 7 de octubre de 1978 las Cortes Constituyentes despenalizaron la venta, divulgación y uso de los anticonceptivos. Además, por fin la Constitución de 1978 otorga plena equiparación jurídica a la mujer.

1981 Ley del divorcio

Tras 45 años de la derogación de la primera Ley del Divorcio en España de 1932 España volvía a admitir legalmente el fin de los matrimonios. Eso sí, debían darse ciertas circunstancias, como que tras un periodo de separación la reconciliación ya no fuera factible y siempre después de que se demostrase que los cónyuges ya no convivían o que no se cumplían los deberes conyugales. Así, los cónyuges debían pasar previamente por la separación judicial para poder divorciarse. A pesar de estas limitaciones fue un gran paso para la sociedad en general y para la libertad e independencia de las mujeres.

1988 Incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas

En 1988 se reguló la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas por Real Decreto Ley a determinados Cuerpos y Escalas militares en España. Un año después, en 1989, se aprobó la Ley Reguladora del Régimen del Personal Militar, que pretendía que los sistemas de acceso fueran idénticos para hombres y mujeres. Tres décadas después, el porcentaje de mujeres en las Fuerzas Armadas es solamente del 12,7%.

2001 Más mujeres que hombres con estudios universitarios

Por primera vez en la historia de España hay más mujeres que hombres con estudios universitarios: los tiene 13,9% de las mujeres y el 13,2% de los hombres según datos del censo del INE de 2001. Desde 1991 a 2001 se duplicó (en 1991 tenía estudios universitarios el 6,8 de las mujeres y el 8,3% de los hombres). En cuanto al porcentaje de mujeres en la universidad, pasó de un 20% en 1962 a más del 50% en la actualidad.

