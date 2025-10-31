La OCU denuncia que los huevos han subido el 50% en medio año La Organización de Consumidores y Usuarios denuncia la subida de un alimento de primera necesidad

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia el incremento del precio de los huevos, ya que es la segunda subida que ha experimentado este alimento en 2025. De hecho, el aumento es de un euro respecto a hace apenas seis meses en la categoría más económica.

Los datos proceden del Observatorio de Precios de Supermercados de OCU y de sus estudios anuales de precios y muestran cómo el precio de la docena de huevos M ha pasado de 2,14 euros en febrero a 3,14 euros en octubre. En los de tamaño L, el incremento va desde los 2,33 hasta los 3,25. Una medida que afecta a los hogares con menos recursos y que obtienen con este alimento su principal fuente de proteína.

Dos subidas en lo que va de 2025

Desde la OCU explican que estos aumentos (febrero y octubre) se trasladaron directamente al consumidor pero después, en su posterior bajada, los usuarios no se beneficiaron del descenso del precio; un fenómeno conocido como 'efecto cohete y pluma'.

Además, el aumento del precio de los huevos no ha sido el mismo para todos los productos puesto que los que se recogen de jaula o de suelo han experimentado un mayor encarecimiento respecto a los camperos o de corral; lo que significa que las personas con menos poder adquisitivo se ven más afectadas.

Las causas de la subida del precio de los huevos, según la OCU Aumento de los precios en origen

Brotes de gripe aviar, lo que ha provocado el sacrificio de casi un millón de aves

Resistencia de los intermediarios a reducir márgenes

Cambios en la oferta de los supermercados, en respuesta a una mayor sensibilidad del consumidor hacia el bienestar animal