Así es la nueva estafa que te amenaza con publicar tus vídeos consumiendo pornografía Imagen que acompaña al estudio de Kaspersky. / KL Un correo electrónico pide dinero a cambio de no sacar la luz las imágenes JON SEDANO Málaga Jueves, 27 septiembre 2018, 20:36

La profecía de la serie británica Black Mirror ya es una realidad. En la ficción, uno de los protagonistas tenía que cumplir con las condiciones impuestas por un hacker para que éste no hiciese públicas las imágenes en las que aparece masturbándose delante de su ordenador portátil. Ahora bien, el usuario Deepweb, que actúa a través del correo electrónico vvyluwa302uz@etb.net.co., ha considerado que sería buena idea trasladarlo a la realidad, según informa Diario Sur.

El objetivo único y primordial es uno: conseguir dinero mediante bitcoins. Así, el usuario recibe un correo desde la que parece ser la cuenta propia de e-mail, aunque sin las imágenes en cuestión. El contenido es el siguiente:

«Puede que no me conozca y probablemente esté preguntándose por qué está recibiendo este correo electrónico, ¿correcto? En este momento pirateé tu cuenta (correo electrónico de la víctima). ¡Tengo pleno acceso a tu dispositivo! Te envío un correo electrónico desde tu cuenta! De hecho, coloqué un malware en el sitio web de videos para adultos (material pornográfico) y usted sabe qué, usted visitó este sitio web para divertirse (ya sabe a qué me refiero). Mientras estabas viendo clips de video, su navegador de Internet comenzó a funcionar como un RDP (escritorio remoto) que tiene un registrador de teclas que me proporcionó acceso a su pantalla y también a su cámara web. Inmediatamente después, mi programa de software reunió todos sus contactos desde su Messenger, redes sociales y correo electrónico.

¿Qué hice? Hice un vídeo de doble pantalla. La primera parte muestra el video que estabas viendo (tienes un buen gusto ya veces extraño), y la segunda parte muestra la grabación de tu cámara web. ¿Exactamente qué deberías hacer?

Bueno, creo que $250 es un precio justo para nuestro pequeño secreto. Realizará el pago con Bitcoin (si no lo sabe, busque «cómo comprar bitcoin» en Google). Nota: Tienes 2 días para hacer el pago. (Tengo un píxel específico en este mensaje de correo electrónico, y en este momento sé que ha leído este mensaje de correo electrónico).

Si no obtengo los BitCoins, definitivamente enviaré su grabación de video a todos sus contactos, incluidos familiares, compañeros de trabajo, etc. Sin embargo, si pagas, destruiré el video inmediatamente. Si desea pruebas, responda con «¡Sí!» y enviaré tu grabación de video a tus 3 amigos. Esta es la oferta no negociable, así que no pierda mi tiempo personal y el suyo respondiendo a este mensaje de correo electrónico».

#REMEMBER Si te llega un mail 📧en el que te amenazan con difundir información íntima si no pagas una cantidad de dinero en bitcoins 🙏🙏🙏 #NOPIQUESpic.twitter.com/jxdA3hBodJ — Policía Nacional (@policia) 22 de septiembre de 2018

Si reciben un correo electrónico similar, obvien su contenido. No existen tales imagenes ni han pirateado su correo. Para desmostrarlo, la empresa de seguridad informática Kaspersky hizo pruebas al respecto y concluyó que las webs pornográficas más visitadas no suelen alojar virus, sino que estos infectan a los usuarios cuando, a través de los anuncios que hay en ellas, se instalan aplicaciones o introducen sus datos en supuestas webs de citas.