Las noticias más leídas del viernes 28 de febrero en El Norte de Castilla

El Norte Valladolid Viernes, 28 de febrero 2025, 19:52

1 Rescatan a una mujer desaparecida que llevaba horas atrapada en el Pisuerga

Fue el hecho de que no apareciera por casa a la hora de comer lo que alertó, sobre las 13:00 horas de este miércoles, a sus familiares. La mujer, de 74 años, salía prácticamente cada mañana a pasear, aunque siempre regresaba hacia el mediodía al domicilio, ubicado en Valladolid capital. Pero este día 26 no fue así, por lo que sus seres queridos no dudaron en acudir a una comisaría de la Policía Nacional para interponer una denuncia por desaparición.

2 Inutilizan el nuevo radar de tramo de la carretera del Pinar antes de su activación

La Guardia Civil busca a los responsables de los daños causados en los dos dispositivos, destinados a vigilar el tramo de la carretera del Pinar que separa las piscinas de Fasa de Puente Duero, que quedaron inutilizados por la acción de los vándalos. Y eso que los dos postes contaban con cámaras de videovigilancia.

3 Una pelea durante una pachanga en Pajarillos acaba con un jugador en el hospital

a Policía Municipal fue requerida el pasado fin de semana después de que entrara un aviso por una pelea grupal en el campo de fútbol del Don Bosco, en Pajarillos. Hasta el lugar se trasladaron varias patrullas para certificar que los implicados se habían agredido, si bien a su llegada la riña ya había concluido.

4 Los cadáveres de Gene Hackman y su esposa estaban en habitaciones distintas y junto a la mujer había un frasco de pastillas

No había indicios criminales aparentes en la escena, pero el hallazgo de los cadáveres del actor Gene Hackman, de 94 años, y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 61, es «suficientemente sospechoso en su naturaleza» como para que la policía de Santa Fe haya pedido una orden judicial para registrar el rancho de Nuevo México en el que vivieron y murieron.

5 Esta es la posición que ocupan los hospitales de Valladolid entre los mejores de España

Un total de doce hospitales españoles se encuentra entre los 250 mejores centros sanitarios del mundo según el ranking 'World Best Hospitals 2025' publicado por la revista 'Newsweek', que recoge la opinión de miles de expertos médicos de 30 países, datos sobre la experiencia de los pacientes, métricas de calidad hospitalaria y una encuesta de implantación de PROMs.

6 La Brasería acerca a Palencia un trocito de Asturias

Jorge Calle, palentino de 28 años y Marcos Yuguero, un joven venteño de 29, han emprendido juntos una aventura empresarial en el sector de la restauración palentina, la reapertura de La Brasería, el establecimiento que Pablo Rodríguez y Cristina Bernal abrieron en mayo del año 2000 en el número 17 de la calle Cardenal Almaraz y que mantuvieron abierto hasta el verano de 2022, cuando se jubilaron.

7 Seis heridos tras la colisión entre un camión y un turismo en la N-122

Un accidente de tráfico ocurrido a las 20:41 horas en el kilómetro 342 de la N-122, junto al polígono industrial de Tudela de Duero 'Tuduero', ha dejado seis personas heridas, entre ellas dos menores de edad, tras la colisión entre un camión y un vehículo monovolumen.

8 Buscan a una menor de 14 años desaparecida en Tudela de Duero

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido este viernes a través de las redes sociales una alerta para informar de la desaparición de una menor de 14 años en la localidad vallisoletana de Tudela de Duero.

9 Muere a los 48 años Javier Dorado, exfutbolista del Real Madrid

El exfutbolista del Real Madrid Javier Dorado falleció este jueves a los 48 años en Palma de Mallorca, víctima del cáncer que padecía desde hace un tiempo. Nacido en Talavera de la Reina en 1977, el defensa inició su carrera en las categorías inferiores del Real Madrid, con el que debutó en junio de 1999 en un duelo de semifinales de la Copa del Rey frente al Valencia en Mestalla.

10 Destruyen un campamento romano del Castro de la Loma para plantar árboles

El alcalde de Santibáñez de la Peña, Manuel Maza de las Heras, muestra su enorme preocupación por la destrucción a finales de la pasada semana de un 'castellum' (campamento militar) del extraordinario dispositivo de asedio romano de las Guerras Cántabras alrededor del Castro de La Loma, un poblado fortificado al sur de la localidad de Santibáñez de la Peña fechado entre los siglos III y I a. C.

