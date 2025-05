Las noticias más leídas del sábado 31 de mayo en El Norte de Castilla

El Norte Valladolid Sábado, 31 de mayo 2025, 19:49 Comenta Compartir

1 Atrapados en un túnel de Valladolid por la tormenta: «Cuando entramos no parecía que fuera tan profundo»

«Cuando entramos, parecía que no era tan profundo y que podíamos pasar, porque teníamos prisa para hacer trabajos», relata una de las dos personas atrapadas, como consecuencia de la fuerte tormenta que ha caído este viernes en Valladolid.

2 La pegatina física en el parabrisas no es necesaria en la zona de bajas emisiones de la capital

Si usted no la tiene y se queda más tranquilo, puede adquirirla en Correos y pagar los cinco euros que cuesta más otros 2,99 por los gastos de envío, pero la pegatina en el parabrisas que identifica la calificación ambiental de su coche -B, C, ECO o Cero Emisiones, porque para los vehículos más antiguos no la hay- no es necesaria en el caso de la zona de bajas emisiones de Valladolid.

3 Huelga en una fundición de Valladolid por lo «penoso» de las condiciones de trabajo

Los 112 trabajadores de Saeta Die Casting, fundición de aluminio localizada en el polígono San Cristóbal de Valladolid, están llamados desde este sábado a una huelga «por la salud, la dignidad y la justicia laboral» que en principio se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre.

4 Buscan a un anciano de 89 años desaparecido en Valladolid desde el martes

Agentes de la Policía Nacional buscan en Valladolid a un hombre de 89 años desaparecido, del que no se sabe nada desde el pasado martes día 27 de mayo. Fue una médica de Atención Primaria quien dio la alarma este jueves al no saber nada de su paciente, del que por el momento no se ha facilitado la identidad, desde el martes.

5 Una mujer de 35 años se pega con su padre por impedirle quedar con su novio a solas

La Policía Nacional, en una intervención conjunta con la Municipal, ha detenido en la tarde de este martes a un padre de 61 años y a su hija de 35 después de agredirse mutuamente tras una acalorada discusión en una vivienda de la calle Ancares, en el barrio de Parque Alameda.

6 Muere Luis Sanz, fundador de Bodega Dehesa de los Canónigos

Luis Sanz, fundador de la Dehesa de los Canónigos, ha fallecido la mañana de este sábado a los 85 años tras varios meses de enfermedad, que finalmente no ha podido superar. El reconocido bodeguero ribereño ha estado hasta el último momento rodeado de su familia y de sus amigos más cercanos.

7 Heridas dos personas tras una colisión en la entrada de Valladolid por Delicias

Una colisión entre dos turismos se ha saldado con dos personas heridas en Valladolid. La colisión se ha producido a las 12:20 horas, en el cruce entre el paseo de Arco de Ladrillo y la calle Transición, y en sentido entrada a la ciudad, en Delicias.

8 Intoxicados varios menores tras consumir gominolas de Haribo contaminadas con marihuana

La compañía alemana Haribo retiró este jueves una de sus golosinas más vendidas al descubrir que varias personas, incluidos menores, se intoxicaron tras consumir los dulces, que se encontraban contaminados con marihuana.

9 Detenido por matar a un hombre durante una pelea en Bembibre

Una persona de 72 años ha fallecido y otras dos han resultado heridas en una pelea que ha tenido durante la mañana de este viernes 30 de mayo en la plaza de Santa Bárbara en Bembibre.

10 La Ruta 66 española pasa por Valladolid

Un pueblo fantasma y la mejor puesta de sol de la provincia son dos paradas obligadas de una novedosa propuesta turística que pone en valor la antigua Nacional VI.

