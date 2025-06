Las noticias más leídas del sábado 14 de junio en El Norte de Castilla

C. Catalina

El Norte Valladolid Sábado, 14 de junio 2025, 19:19

1 Da a luz a un niño en casa de una amiga en Pedrajas de San Esteban

Una joven de origen marroquí que reside en la localidad segoviana de Chañe ha alumbrado a primera hora de la tarde de este viernes un niño mientras visitaba a una amiga, también de origen marroquí, que reside en Pedrajas de San Esteban.

2 Muere una alumna de 2º de la ESO en León tras sufrir un aneurisma jugando al balonmano

Triste suceso en el IES Eras de Renueva, que este viernes ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de una alumna de 2º de ESO que ha fallecido en la mañana de este mismo viernes.

3 Muere un joven tras electrocutarse en un molino de viento en Burgos

Un joven de 23 años de edad murió anoche en Burgos tras sufrir una descarga eléctrica en el interior de un molino de viento ubicado en los alrededores de la localidad de Quintanilla Sobresierra, en Merindad de Río Ubierna.

4 El precio de darse un chapuzón en Valladolid: las tarifas por pueblos

Se agotó la cuenta atrás. Numerosas localidades de Valladolid ya cuentan las horas para darse un chapuzón en sus piscinas municipales. De hecho, aunque algunas ya abrieron hace días (por ejemplo Íscar, con las piscinas de verano en marcha desde el pasado día 7), son muchas las que inaugurarán la temporada de baño a lo largo de este fin de semana.

5 La huella de Santos Cerdán en Castilla y León

En el PSOE de Castilla y León hay decepción, pero no sorpresa. Las conversaciones y manejos de Santos Cerdán, ex secretario de Organización, con Koldo García y José Luis Ábalos no han cogido por sorpresa al alcalde de León, por ejemplo. José Antonio Diez decía en una comparecencia ante los medios de la ciudad que el secretario general, Pedro Sánchez, debería tomar decisiones.

6 Arde el zoo de las aves ubicado en el parque municipal de Herrera

Consternación en Herrera de Pisuerga (Palencia) por el incendio que se ha declarado en la mañana de este viernes en uno de los principales reclamos turísticos del municipio: el zoo de las aves, ubicado en el parque municipal, enfrente de las piscinas. El fuego se ha originado pasadas las 7:00 horas, al parecer en una de las salas en la que hay una incubadora, y ha causado importantes daños en el tejado de las instalaciones y también en las jaulas, ocasionando además la muerte de una quincena de aves.

7 A prisión los cuatro cabecillas del macroclán merchero de Valladolid detenidos por los GEO

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas los días 11, 12 y 13 de junio de 2025, en el marco de la 'operación Churruca', desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valladolid y la Unidad de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la AEAT de Valladolid. De los ocho detenidos, cuatro han pasado a disposición de la Autoridad Judicial, que ha determinado su inmediato ingreso en prisión.

8 Valladolid estrena este verano una red de «refugios» para protegerse de las olas de calor

Tienen sombra, agua cerca y, si se trata de un espacio interior, aire acondicionado también. Son oasis vegetales en la ciudad (treinta parques) y edificios municipales (seis centros cívicos y siete de vida activa) donde cobijarse cuando aprieta el calor. Valladolid estrenará este verano una red de refugios climáticos: espacios en los que los vecinos pueden protegerse para evitar las altísimas temperaturas del verano.

9 Cae una red que estafó 122.000 euros a 42 vallisoletanos utilizando sus DNI en plataformas de juego

«Parece que todavía no somos conscientes de lo peligroso que es facilitar el DNI a terceros que no sabemos que van a hacer con este documento», ha asegurado esta mañana el comandante jefe de la Guardia Civil en Valladolid, Andrés Manuel Velarde.

10 El audio más casposo de Ábalos y Koldo: «La que tú quieras. La Carlota se enrolla que te cagas»

Es, probablemente, el audio más casposo y machista de las 16 horas de grabaciones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado al instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente. Es una grabación, fechada el martes 9 de abril de 2019, en la que José Luis Ábalos y Koldo García planifican al milímetro (mapa encima de la mesa) un viaje a la localidad jienense de Bailén el sábado siguiente, 13 de abril, para asistir a un acto de campaña de las elecciones generales con el objetivo de poder tener encuentros de carácter sexual con diferentes mujeres de la zona.

