Las noticias más leídas del sábado 22 de febrero en El Norte de Castilla

1 Detenido el portero de un bar de la zona de Poniente por agredir a un cliente

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones. La agresión se produjo en la madrugada del pasado día 9 de febrero, cuando la víctima en compañía de varios amigos, abandonaba un bar de copas de la zona de Poniente

2 El Ayuntamiento contrató en agosto a un bufete para frenar la construcción de la estación

Alberto Gutiérrez Alberca asegura que no buscan la paralización, sino defender «los intereses municipales en aquellos proyectos que el Ministerio quiere tramitar a las bravas».

3 Otro bloque de pisos con nueve plantas se sumará al previsto en la manzana de La Goya

La manzana delimitada entre los puentes Colgante y Juan de Austria, en la vertiente de la avenida de Salamanca, cambiará de aspecto por completo en los próximos años.

4 Un menú del día por 13 euros a cinco minutos de la Plaza Circular

En una de las calles más transitadas de Valladolid como es Don Sancho, haciendo esquina con la Plaza de la Cruz Verde, se encuentra el restaurante 'Hamburgo', un establecimiento oculto entre el bullicio y el ajetreo que esconde una gran comida casera por trece euros y una atención cercana que no tiene precio.

5 Cinco detenidos, dos menores, por agredir a tres jóvenes a la salida de un bar

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cinco hombres como presuntos autores de un delito de lesiones ocurridos el pasado 1 de febrero, quienes agredieron a otros tres individuos a la salida de un establecimiento hostelero de Valladolid, según informaron fuentes policiales.

6 Rosario, Baute, Magán o Camela, entre los 12 artistas que actuarán por el Día de la Comunidad

Rosario Flores, Carlos Baute, Juan Magán y Camela se encuentran entre los doce artistas que podrían actuar el 22 de abril en conciertos gratuitos organizados por el patronato de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de la Junta de Castilla y León en las nueve capitales de provincia de la Comunidad, además de en las localidades de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada.

7 Los okupas de Cigales abandonan el chalé y la Sareb tapia los accesos

Episodio de okupación de Cigales concluido. La pareja que sembró de dudas la zona sur del municipio después de que el 21 de enero se instalara ilegalmente en una vivienda unifamiliar de la avenida de la Circunvalación abandonó el inmueble después de permanecer en él alrededor de 20 días. «No conocemos el motivo, solo sabemos que finalmente se han ido», recalca aliviado el alcalde del municipio, Jaime Rodríguez, después del revuelo generado a mediados de enero.

8 A la venta el palacete que alberga el restaurante Caballo de Troya

El archiconocido palacete renacentista de El Caballo de Troya está en venta. Por la sustanciosa cantidad de 3,6 millones de euros puede adquirirse éste mítico inmueble con amplio recorrido gastronómico en la capital vallisoletana. Y tiene en sí todos los ingredientes: histórico edificio, distribuido en su parte superior para posibilidades residenciales y turísticas así como de restauración en la zona baja, que incluye el recoleto patio de acceso al complejo palaciego.

9 Valladolid, no te quieres enterar

Yo no sé si la estación que ha enseñado Óscar Puente es necesaria o no, si es buena o no, si es una cosa seria y bien armada o solo una jugadita de tahúr para imposibilitar el soterramiento y vengarse de su ciudad por el imperdonable pecado de estar hasta las narices de sus formas.

10 Un preso tira al suelo, patea y arrastra por el pelo a una funcionaria en Dueñas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una agresión a una funcionaria en el centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas, ocurrida en la tarde del jueves. Según apunta el sindicato, este es el tercer incidente que se produce en lo que va de año en el centro penitenciario, con un balance total de ocho funcionarios lesionados.

