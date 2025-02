Las noticias más leídas del sábado 15 de febrero en El Norte de Castilla

El Norte Valladolid Domingo, 16 de febrero 2025, 19:55 Comenta Compartir

1 Los Cebrián: once hijos, 90 litros de leche al mes y dos lavadoras diarias

José María Cebrián e Irene Gervas tienen a todo un equipo de fútbol en casa. Literal. «Ser padre o madre de once es como un título nobiliario», bromea la pareja. Aunque razón no les falta. Porque gestionar la rutina de once vástagos con sus ropas, sus deberes y sus actividades extraescolares no es tarea fácil.

2 Se fuga un preso de la cárcel de Valladolid

Burlando los controles del Centro Penitenciario de Valladolid, un preso que se encontraba cumpliendo pena desde hace aproximadamente un año en la cárcel vallisoletana por los delitos de blanqueo de capitales, contra la salud pública y falsedad documental, se ha fugado este viernes

3 El preso fugado de Valladolid pertenece a un clan extremeño dedicado al tráfico de droga

El hombre, de 47 años de edad, es hermano del jefe del clan de los Hilarios de Plasencia, dedicado al tráfico de drogas y blanqueo de capitales desde la barriada de Gabriel y Galán, que se situó precisamente al frente del grupo durante los años en los que Hilario cumplió penas de cárcel..

4 La hipótesis sobre el preso fugado en Valladolid: salió escondido en un macuto

El recluso, de 47 años, consiguió eludir varios controles antes de salir de la cárcel ubicada en Villanubla y la principal hipótesis en la que avanza la investigación apunta a una fuga de película en la que finalmente Ángel Benito pudo acceder al exterior.

5 Demandada por VIVA al dejar de pagar para poder irse de un piso en mal estado

La ex-inquilina relata que llegó a sufrir, junto a su hija de entonces siete años, una intoxicación por monóxido de carbono y un incendio a causa de los problemas de la instalación eléctrica.

6 Intervienen una veintena de palos y pasamontañas antes del Real Valladolid-Sevilla

La Policía Municipal de Valladolid requisó una veintena de palos de madera, pasamontañas y otros enseres en prevención de posibles actos vandálicos o peleas.

7 Dos detenidos por vender droga en un local de La Rondilla

La Policía Municipal de Valladolid ha detenido a dos personas por un presunto delito de tráfico de drogas en La Rondilla. Los individuos fueron detenidos después de que miembros del Subgrupo Especial de Seguridad del cuerpo localizara un local en el barrio dedicado presuntamente a la venta de drogas.

8 'El Hormiguero', como una moto tras la revuelta de Broncano

Rajoy fue a 'El Hormiguero' a hablar de su libro y acabó cosechando uno de los mejores datos de la temporada para el programa dirigido por Pablo Motos, que lleva varias semanas imponiéndose en la reñida batalla con 'La Revuelta', su principal competidor.

9 Los veteranos de la zapatilla en Valladolid: «Salir a correr, hasta con 86 años, te da la vida»

Diez miembros históricos de los Atletas Populares de Valladolid cuentan su larga vinculación con las carreras.

10 Detenido un hombre que se dio a la fuga con un jamón robado de 128 euros

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, después de sustraer un jamón de una tienda que fue recuperado por dos jóvenes, cuando el supuesto ladrón se daba a la fuga.