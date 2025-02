Las noticias más leídas del miércoles 26 de febrero en El Norte de Castilla

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de febrero 2025, 19:38 Comenta Compartir

1 Registran un narcopiso en busca de droga y hallan un cráneo humano

En el radar del Grupo VIII de la Brigada de la Policía Judicial se encontraba un hombre con antecedentes por tráfico de drogas y de él sospechaban que llevara el menudeo por el barrio vallisoletano de La Victoria. Hasta que, después de interceptar algún pase de sustancias, se decidió detenerle. Era mediados de diciembre de 2024, momento en el que se autorizó la entrada y registro de su vivienda por un presunto delito de tráfico de drogas. Hasta que se llegó al armario ropero ubicado en una de las habitaciones del piso. Lo abrieron, lo inspeccionaron y el registro en busca de drogas se detuvo. Allí, los agentes se toparon con un cráneo, «aparentemente humano», sin los huesos de la mandíbula.

2 Un equipo médico acude a una emergencia y se queda encerrado en el ascensor

Media hora. Ese es el tiempo que pasó un equipo médico de Sacyl atrapado en un ascensor de un edificio de Huerta del Rey cuando acudía a una emergencia sanitaria en un domicilio. Los facultativos fueron movilizados, a media mañana de este martes, después de que la sala del 112 recibiera una llamada en la que se requería asistencia para una persona en una vivienda de la avenida de Miguel Ángel Blanco.

3 Se acuchillan entre ellos y acuden juntos a exigir a gritos que les atiendan en Pilarica

No es normal la inseguridad que tenemos en el trabajo. Al final estás en tensión cada vez que se abre la puerta o cuando pasan cosas como las de este fin de semana», critican los trabajadores del Centro de Especialidades de Pilarica, que prefieren mantener el anonimato, en alusión al violento episodio vivido por los sanitarios ante la llegada el domingo de dos jóvenes ensangrentados que se presentaron en el 'ambulatorio' con heridas de arma blanca exigiendo a gritos y con violencia ser atendidos.

4 El nuevo alojamiento hotelero de Parquesol sumará un restaurante en su planta baja

Una oferta completa. Polotel, el nuevo alojamiento con 55 estudios que abrirá próximamente en el número 43 de la calle Juan García Hortelano, en el barrio de Parquesol, sumará un restaurante para clientes y público en general en la planta de calle del edificio tras la reciente compra del local por parte de sus promotores, el matrimonio formado por Pablo Pons y Pilar López.

5 Las quejas contra una residencia de La Seca: comida caducada, insectos y falta de personal

Los allegados piden una solución a «muchos de los problemas con los que cuenta esta residencia, sobre todo, desde hace año y medio», según resume Vicente Redondo. Él conoce bien la situación, ya que sus suegros viven en esa residencia desde hace apenas dos años y su mujer era una de las dos cocineras que tenían en plantilla.

6 Jesús Calleja tras volver del espacio: «Ha sido fantástico y maravilloso»

Jesús Calleja ha cumplido su sueño desde que era un niño, viajar al espacio. El aventurero y presentador lo ha conseguido este martes, con un vuelo de alrededor de diez minutos, en el New Shepard, el cohete de la compañía aeronáutica Blue Origin. A su llegada a Tierra y ya convertido en el tercer español en viajar al espacio, tras Pedro Duque y Miguel López-Alegría-, el leonés salía el segundo de la cápsula extendiendo los brazos en señal de victoria, dando un grito y con una sonrisa radiante, que apenas un par de minutos después se tornaba en emoción ante las cámaras.

7 Lucas Pérez: «Mis padres me abandonaron con 2 años y ahora me piden dinero de por vida»

La salida de Lucas Pérez del Deportivo de La Coruña en el mes de enero sorprendió a todos los aficionados y no sólo a los deportivistas. Tras estar un mes en Madrid entrenándose con el Rayo Majadahonda, el delantero ha fichado por el PSV Eindhoven. Un cambio de Segunda división a un equipo de Champions League, pero no por motivos deportivos. «Yo me he criado con mis abuelos, los padres de mi padre. Con dos años, mis padres me dejaron en un orfanato porque no podían o no querían hacerse cargo de mí», relató.

8 Quince identificados en el desahucio de la joven de Barrio España con tres hijos

Alrededor de una treintena de personas se presentaron en la casa que habitaba hasta ahora Verónica a primera hora para frenar el desahucio. De hecho, una quincena de ellos, a la postre identificados por la Policía Nacional por resistencia a la autoridad, se acurrucaron en la entrada del inmueble para que la autoridad judicial y los agentes no entraran.

9 «Me dijo que me daría 3.000 euros a cambio de perder la virginidad con él»

Un hombre acusado de tres delitos de corrupción de menores y otros tres de abuso sexual a menores de 16 años afronta una petición de pena de la Fiscalía que suma 27 años de prisión. La Audiencia Provincial de Murcia acogió este martes la primera sesión del juicio de unos hechos que fueron denunciados en 2017 por tres niñas, de entre 13 y 14 años, en Totana.

10 Detenido el dueño de un bar en el Cerrato, Palencia, por tráfico de drogas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 55 años y nacionalidad española como presunto autor de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo, cuando una patrulla de la Guardia Civil, que se encontraba por un municipio del Cerrato observó un establecimiento de ocio que incumplía el horario de cierre reglamentariamente establecido.

