Las noticias más leídas del miércoles 30 de abril en El Norte de Castilla

1 Buscan en Valladolid al autor del atropello a una mujer que «no recuerda nada»

La Policía Municipal de Valladolid ha pedido este martes 29 de abril, a través de sus redes sociales, colaboración a la ciudadanía para tratar de localizar al autor de un atropello a una mujer de unos 50 años. El suceso tuvo lugar el pasado viernes, 25 de abril, en la calle Colombia, en el barrio Arturo Eyries, a primera hora de la mañana, en torno a las 7:00 horas.

2 Programa completo de fiestas de San Pedro Regalado en Valladolid 2025

Folclore castellano, música, el deporte, gastronomía y actividades en familia en diferentes espacios distribuidos por la ciudad configuran la programación del Ayuntamiento de Valladolid de cara a las fiestas patronales de San Pedro Regalado 2025, que se extenderán del 2 al 18 de mayo.

3 Los últimos en recuperar la luz en Valladolid: «¿Y nosotros para cuándo?»

«Por aquí pasaba la gente y te decía: 'Vengo de La Rondilla y ya tienen luz'. 'Pues en el centro ya ha vuelto el suministro'. 'Pues me han dicho que en no sé dónde también'… Y nosotras, en la calle, esperando a ver cuándo nos tocaba».

4 La teniente de Alcalde de Vox al PSOE: «Son el partido de los cocainómanos y los puteros»

«El pleno había adquirido ayer un ambiente tenso, pero hoy está más sosegado». La frase la ha dicho esta mañana Pedro Herrero, concejal socialista, una vez se reanudó la sesión plenaria, que fue suspendida este lunes por el apagón generalizado en toda España.

5 El pintor reconvertido en héroe que rescató a cuatro personas durante el apagón

Juan Carlos Rodríguez, pintor autónomo en Valladolid, fue una de las millones de personas que tuvieron que aparcar su actividad laboral tras el fundido a negro que sufrió el país durante la interminable jornada del lunes. En su caso fue tal cual, porque en los sótanos en los que estaba trabajando, a eso de las 12:30 horas, no se veía nada. Estaba a oscuras.

6 Estos son los argumentos del bufete contratado por el Ayuntamiento para frenar la estación de trenes

El letrado Jiménez de Cisneros considera que es necesario un Plan Especial para una obra que incluye equipamientos como zonas comerciales o un aparcamiento, y ese plan no existe

7 Se cae por una intoxicación etílica cuando está con un bebé de un año a su cargo

Agentes de la Policía Local identificaron a las 2.38 horas del domingo en la Plaza del Cristo de Palencia a una mujer de 37 años que se había caído debido a una fuerte intoxicación etílica, teniendo a su cargo a un bebé de 1 año en una sillita. Tras no localizar a ningún familiar, los agentes evaluaron la situación del menor y, para minimizar el perjuicio al bebé, permitieron que unos conocidos acompañaran a la mujer hasta su domicilio. Se elaboró un informe para la Unidad Agente Tutor y para los Servicios Sociales.

8 Grabó su encierro en el apagón para contarlo después: «Me va a dar un chungo aquí»

«Por lo que oigo a las vecinas no es solo apagón en el edificio, debe ser algo más gordo», comunicaba Amador Matallana, víctima de un fundido a negro histórico a través de Instagram. Hacía una hora escasa que Tito se encontraba encerrado en el ascensor de su vivienda del número 25 de Arco de Ladrillo y lo único que tenía como compañía era la linterna de su teléfono movil y la bolsa de la compra.

9 Un mastín se escapa de una finca ocupada y ataca a otro perro y a un transeúnte

«En cuanto he visto que han pasado varias patrullas, sabía que algo había ocurrido con el perro porque llevaba toda la mañana suelto», comenta un hombre -que prefiere no revelar su identidad- en relación a lo ocurrido pasadas las 10:00 horas de este miércoles en el polígono de San Cristóbal de Valladolid, cuando un mastín suelto, de color blanco, atacó a otro perro y mordió a un transeúnte que paseaba por las inmediaciones del Canal del Duero, si bien el estado del can y del hombre no revestían inicialmente gravedad.

10 Protesta durante el Real Valladolid-FC Barcelona: lanzamiento de 60.000 billetes con la cara de Ronaldo

La Federación de Peñas del Real Valladolid y Fondo Norte 1928 han anunciado este martes la «primera iniciativa de protesta para el sábado» tras el descenso del Pucela a Segunda. Las agrupaciones de abonados entregarán un total de 60.000 billetes con la cara de Ronaldo Nazário para que los asistentes al partido en Zorrilla ante el FC Barcelona (21 horas) los lancen en el minuto 12 del partido. «Si Ronaldo quiere billetes para marcharse, le daremos billetes», indica la Federación de Peñas en el cartel que anuncia esta protesta.

