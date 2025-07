Las noticias más leídas del martes 1 de julio en El Norte de Castilla

El Norte Valladolid Martes, 1 de julio 2025, 19:22 Comenta Compartir

1 Vuelve el tren playero: consulta los horarios y precios entre Valladolid y Santander

Renfe inicia mañana, 1 de julio, la nueva temporada de sus trenes playeros en Castilla y León, en los que los viajeros pueden desplazarse en los trenes de servicio público hasta Gijón, Santander y San Sebastián para disfrutar de una jornada de playa. Este servicio estará operativo durante los meses de julio y agosto.

2 Comienzan los viajes gratis en autobús: 4.270 menores de 15 años ya los disfrutan y los adultos, en septiembre

Gratis. Cero euros. Ni un solo céntimo. Los niños y jóvenes menores de 15 años que estén en posesión de una tarjeta BUSCyL pueden montar gratis, desde este martes 1 de julio, en los autobuses que cubren los trayectos metropolitanos e interurbanos que dependen de la Junta de Castilla y León. Viajar entre Laguna y Valladolid, gratis.

3 Cayetano Rivera pasa una noche detenido tras un altercado en una hamburguesería

Cayetano Rivera Ordoñez ha sido detenido en la madrugada del domingo 29 al lunes 30 de junio por un altercado en una hamburguesería. Los hechos sucedieron en torno a las tres de la madrugada cuando el diestro, que estaba acompañado por unos amigos, tuvo una discusión con los empleados del establecimiento ubicado en la calle Atocha de Madrid.

4 Multas desde el martes a los coches que más contaminan y no tengan permiso para la ZBE

Este martes, 1 de julio, es el día, pero no se preocupen en exceso porque el estreno de la zona de bajas emisiones en el centro no será, en principio, tan traumático como algunos temen. Las exenciones y autorizaciones contempladas para ese perímetro de 1,1 kilómetros vedado a los vehículos más contaminantes –diésel anteriores al 2006 y gasolina anteriores al 2001– no restringirán su acceso de manera tajante, aunque, eso sí, los conductores de estos coches, furgonetas o motos deberán estar atentos para solicitar los permisos en caso de que necesiten entrar en el área.

5 Cinco identificados, entre ellos una embarazada, en una pelea multitudinaria en Palencia

Agentes de la Policía Local de Palencia identificaron el sábado a las 23:18 horas, a cinco personas implicadas en una pelea multitudinaria en la calle Alonso de Ercilla, tras un aviso recibido por el Servicio de Emergencias 112. Los identificados fueron cuatro varones y una mujer embarazada, algunos de los cuales presentaban lesiones leves, aunque no se reportaron heridos graves.

6 Un establecimiento de comida y dulces artesanos abrirá junto al antiguo Zara

Las obras se habían prolongado durante varios meses y la expectación sobre todo local que se mueve crece. Por fin se va descubriendo el misterio. Ya anuncia próxima apertura el local que ocupaba tradicionalmente una tienda de ropa de señora y en los últimos años Piequeño en la Calle Mayor (la tienda de zapatos se trasladó unos metros, a otro inmueble que en su día albergó a Bimba y Lola), junto a Luminiq y al antiguo Zara.

7 Un pueblo de Segovia acogerá la planta de biogás más grande de Castilla y León

ECarbonero el Mayor será el escenario de la primera planta de biogás en la provincia de Segovia, un proyecto pionero que comenzará sus obras el próximo mes de septiembre y que, impulsado por la empresa Libergia, supondrá una inversión de 85 millones de euros.

8 Así serán los nuevos abonos de transporte público desde el 1 de julio

El transporte público ha experimentado un espectacular ascenso desde que finalizó la pandemia. Las ayudas estatales para fomentar la vuelta de los españoles a este modo de transporte tras dos años de caída por la crisis sanitaria han multiplicado los viajeros en el transporte urbano, interurbano y entre regiones. El Ministerio de Transportes ha preparado un nuevo plan que entrará en vigor este martes 1 de julio, y las ayudas universales vigentes desde septiembre de 2022 dejarán de percibirse como hasta ahora.

9 Detenidas dos ladronas itinerantes en pleno robo de 2.160 euros en ropa en Arroyo

En sus historiales constan decenas de detenciones por hechos similares por toda la geografía española. Y el pasado sábado les tocaba visitar Arroyo. Allí fueron sorprendidas dos sospechosas más que habituales cuando estaban haciendo acopio de ropa para sustraerla de una tienda del centro comercial RÍO Shopping. Las dos fueron detenidas por la Guardia Civil en calidad de investigadas por un delito de hurto.

10 Graban con sus móviles cómo un hombre amenaza a otro con un cuchillo en una calle de Valladolid

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron en la madrugada de hoy, 30 de junio, a un hombre tras amenazar en la avenida de Segovia a otra persona y portar en el momento de los hechos un cuchillo de grandes dimensiones, según fuentes policiales recogidas por Ical.

Temas

Las noticias imprescindibles del día