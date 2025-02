Las noticias más leídas del lunes 24 de febrero en El Norte de Castilla

El Norte Valladolid Martes, 25 de febrero 2025, 20:03 Comenta Compartir

1 Se acuchillan entre ellos y acuden juntos a exigir a gritos que les atiendan en Pilarica

No es normal la inseguridad que tenemos en el trabajo. Al final estás en tensión cada vez que se abre la puerta o cuando pasan cosas como las de este fin de semana», critican los trabajadores del Centro de Especialidades de Pilarica, que prefieren mantener el anonimato, en alusión al violento episodio vivido por los sanitarios ante la llegada el domingo de dos jóvenes ensangrentados que se presentaron en el 'ambulatorio' con heridas de arma blanca exigiendo a gritos y con violencia ser atendidos.

2 Un año de la muerte del vallisoletano Sergio Delgado: «Nunca nos van a devolver a mi hermano»

365 días. Así es como se titula el comunicado que ha emitido la familia de Sergio Delgado, justo un año después de que el joven vallisoletano fuera agredido mortalmente en Burgos cuando se encontraba en la despedida de soltero de un amigo.

3 Un claustro del XVII volverá a la plaza de San Juan tras décadas en una finca vandalizada

Su hallazgo, en otoño de 2016, fue «fortuito». Se produjo durante la recopilación de datos para la elaboración del catálogo del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. En la finca agrícola de Los Quemadillos, situada en el límite entre la capital y Simancas y a la que se accede por el Camino Viejo, los técnicos municipales se quedaron perplejos al encontrarse parte de una arquería clásica de un claustro adosada a una casona de estilo regionalista construida en la primera mitad de siglo XX.

4 Lucas Pérez: «Mis padres me abandonaron con 2 años y ahora me piden dinero de por vida»

La salida de Lucas Pérez del Deportivo de La Coruña en el mes de enero sorprendió a todos los aficionados y no sólo a los deportivistas. Tras estar un mes en Madrid entrenándose con el Rayo Majadahonda, el delantero ha fichado por el PSV Eindhoven. Un cambio de Segunda división a un equipo de Champions League, pero no por motivos deportivos. «Yo me he criado con mis abuelos, los padres de mi padre. Con dos años, mis padres me dejaron en un orfanato porque no podían o no querían hacerse cargo de mí».

5 Una mujer resulta herida en una colisión múltiple en la A-11 en La Cistérniga

La autovía de Soria fue el escenario a media tarde de este lunes de una aparatosa colisión múltiple a la altura de La Cistérniga en la que una mujer de 44 años resultó herida y tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid en una ambulancia de soporte vital básico. Además, el siniestro generó retenciones de consideración en los carriles que discurren en sentido de salida de la capital hacia Tudela de Duero.

6 Cazan a un conductor ebrio e inmovilizan su coche dentro del aparcamiento de la Plaza Mayor

La intervención policial bajo el asfalto de la Plaza Mayor. En la madrugada del pasado sábado varios agentes fueron requeridos por uno de los trabajadores del céntrico estacionamiento al detectar que uno de los usuarios pretendía coger su coche en un evidente estado de embriaguez. El vigilante, para evitar un posible accidente posterior llamó a la Policía Local, cuyos agentes acudieron al escenario en apenas unos minutos para identificar al conductor.

7 La obra del Gadis en la galería comercial Avenida de Zorrilla despierta interés por los locales

Nueve meses después de que el Ayuntamiento le concediera la licencia de obras, la cadena Gadis ha tomado ya el gran local de los números 56 y 58 del Paseo de Zorrilla para adecuarlo como supermercado. Esta nueva oferta para las compras del hogar comparte superficie con el centro comercial Avenida, una gran galería con 44 espacios, ahora con una baja ocupación, pero que en los últimos meses está registrando un repunte en el interés para abrir nuevos negocios, según confirman los gestores de las instalaciones.

8 Detenida por tirar al suelo a tortazos a su exnovio en Huerta del Rey

La Policía Municipal ha detenido a una mujer de 44 años acusada de golpear a su exnovio en plena calle después de que varias personas que presenciaron los hechos corroboraran la versión de la víctima, según han informado fuentes policiales. Los agentes que acudieron al lugar de los hechos hablaron con la supuesta víctima, quien rechazó ser asistida y también se negó a denunciar al presunto agresor, un hombre de 46 años, con quien había mantenido una relación hace un año.

9 Localizan junto a una carretera a un hombre en silla de ruedas desaparecido

Una patrulla de la Guardia Civil ha localizado este martes a un hombre de 49 años de quien no se tenían noticias desde última hora de la tarde del lunes. Los agentes encontraron al varón, sobre las 8:40 horas, caminando en silla de ruedas por la calzada en la carretera VA-140, en el término municipal de Valladolid.

10 Un supermercado de Segovia vuelve a abrir casi cinco meses después

La ciudad de Segovia recupera el supermercado existente en la avenida Vía Roma después de casi cinco meses cerrado. El negocio situado en la esquina de este punto de la capital en su confluencia con la calle Riaza reabre este miércoles después de que a finales de septiembre bajase por última vez su verja por la jubilación del propietario.

Temas

Las noticias imprescindibles del día