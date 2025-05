Las noticias más leídas del jueves 1 de mayo en El Norte de Castilla

El Norte Valladolid Jueves, 1 de mayo 2025, 20:01 Comenta Compartir

1 La vallisoletana atropellada por un conductor que huyó: «Me desperté tirada en un charco de sangre»

Sandra Martínez cree que la persona que le arrolló se «asustaría», porque está convencida de que «nadie haría algo así por maldad, aunque por no querer meterse en líos ahora todo es peor».

2 Rescatan el cadáver de un hombre que se había precipitado al río en Valladolid

Varias unidades de Bomberos y agentes de la Policía Municipal han localizado a primera hora de la tarde de este jueves festivo 1 de mayo el cadáver de un hombre de 78 años que se había precipitado al río Pisuerga desde uno de los embarcaderos cercanos al puente Condesa Eylo de Valladolid.

3 El desenlace de la venta del Real Valladolid apunta a un grupo de México

El futuro del Real Valladolid pasará por una propiedad mexicana si fructifica finalmente una de las opciones más sólidas que ha manejado estas semanas Ronaldo Nazário. El presidente y máximo accionista blanquivioleta ya ha firmado un acuerdo de confidencialidad con un grupo empresarial del país azteca, un compromiso vinculante para el vendedor que tiene como fecha tope el próximo 9 de mayo.

4 Un mastín se escapa de una finca ocupada y ataca a otro perro y a un transeúnte

«En cuanto he visto que han pasado varias patrullas, sabía que algo había ocurrido con el perro porque llevaba toda la mañana suelto», comenta un hombre -que prefiere no revelar su identidad- en relación a lo ocurrido pasadas las 10:00 horas de este miércoles en el polígono de San Cristóbal de Valladolid, cuando un mastín suelto, de color blanco, atacó a otro perro y mordió a un transeúnte que paseaba por las inmediaciones del Canal del Duero, si bien el estado del can y del hombre no revestían inicialmente gravedad.

5 Muere Dámaso Vergara, el carnicero jubilado que recogía flores y plantas en Urueña

Tienen todos los pueblos una particular galería de vecinos que, con el tiempo, se han convertido en verdaderos personajes de su vida cotidiana. Dámaso Vergara García, que falleció este miércoles en Valladolid a los 84 años, fue uno de los personajes de Urueña.

6 El vallisoletano que pescó un lucio de casi 14 kilos: «En algunas zonas habría que dejarlos vivir»

De casi 14 kilogramos, 1'15 metros de longitud y con aproximadamente «unos 20 años de vida». Estas son las características con las que Sergio Rodríguez Mata, pescador vallisoletano experimentado, describe el lucio que atrapó «hace alrededor de un mes» en aguas castellano y leonesas que no quiere desvelar.

7 Sacan a subasta el solar de 150.000 metros cuadrados que ocupó Uralita

La parcela procede de la liquidación de Reyal Urbis y tiene edificabilidad suficiente para 440 viviendas, pero necesita una larga tramitación urbanística.

8 El radar de la avenida de Zamora revalida su título como el más multón de Valladolid

El cinemómetro alcanza las 17 sanciones diarias y acapara, junto al de la avenida de Burgos, la mitad de las 21.787 multas de velocidad de todos los dispositivos fijos.

9 Una riña en un bar de San Telmo moviliza a seis coches de la Policía Nacional y Local

Seis vehículos patrulla de la Policía Nacional y Local de Palencia personados en el lugar hacía pensar en un incidente mucho más grave. Pero al final tal movilización policial se debió a una trifulca desencadenada en el bar San Telmo de la capital palentina, entre un hombre de entre 55 y 60 años, conocido habitual de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y un padre y sus dos hijas, que estaban sentados en la terraza y a quienes empezó a molestar y comenzó a agredir.

10 Detenido un camello de Parquesol tras hallar un kilo de drogas que ocultó en un parque

Operarios de Limpieza encontraron el alijo en un entorno frecuentado por familias con niños y los agentes intervinieron después dos kilos más de marihuana y hachís en su domicilio del barrio.

