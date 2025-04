Las noticias más leídas del jueves 3 de marzo en El Norte de Castilla

El Norte Valladolid Jueves, 3 de abril 2025, 19:53 Comenta Compartir

1 El grupo Eurovo adquiere una empresa vallisoletana con cien trabajadores

La empresa avícola Granja Pinilla, que emplea a un centenar de trabajadores, ha llegado a un acuerdo con el grupo italiano Eurovo para formar parte de su red internacional. La compañía familiar de tercera generación, especializada en la producción de huevos, fue fundada en 1957 y tiene tres centros de producción en Valladolid: Alcazarén, Olmedo y Megeces. En esta última localidad tiene su sede. Con esta operación, el grupo transalpino adquiere el 100% de la empresa vallisoletana consolidando así su presencia en España y reforzando su posición en el sector.

2 Desahucio en un bar de copas de San Miguel por una deuda de 23.400 euros

Una comisión judicial, acompañada por agentes de la Policía Local de uniforme y de paisano, así como por un cerrajero, ha procedido a primera hora de este miércoles al desahucio de la hostelera que regentaba la Chupitería Shots, situada en el número 5 de la calle Doctor Cazalla, en la zona de San Miguel. El lanzamiento se ha producido por una deuda acumulada de más de 23.400 euros en concepto de alquiler. La operación se ha desarrollado sin ningún tipo de incidente, ya que no había nadie dentro, aunque la apertura de la puerta ha costado lo suyo.

3 Zapatero y Santos Cerdán disfrutan del lechazo vallisoletano

Era una «comida informal de amigos», como tantas otras que cada día recibe Marco Antonio García Hernando en Mannix, el restaurante que desde 1981 regenta junto con su familia en la localidad vallisoletana de Campaspero. Pero en esta ocasión, entre la clientela que el martes acudió a una de las mecas del asado en Valladolid para disfrutar de un buen lechazo había dos comensales que, por más que lo intentaran, no pasaban desapercibidos.

4 La chica con autismo a la que despidieron cuatro veces en el primer mes de contrato

Sandra Álvarez narra su vida de culpabilidad hasta su diagnóstico a los 25 años: «Si todo el mundo puede trabajar, ¿por qué yo no iba a poder? Me tendré que esforzar más».

5 La colisión fortuita de un Porsche eléctrico fue el origen del incendio en el que murieron los dos bomberos

Los agentes del Grupo VI de Homicidios de Madrid y de la Policía Científica y los propios técnicos de los Bomberos de Alcorcón solo trabajan ya con una hipótesis: el aparatoso incendio en un garaje comunitario de Alcorcón (sur de la Comunidad de Madrid) que el miércoles por la tarde costó la vida a dos bomberos y que provocó la intoxicación de otros quince miembros del cuerpo tuvo su origen en el choque fortuito de un vehículo eléctrico de lujo, un Porsche Taycan, contra otro coche estacionado en ese parking, y el posterior incendio de la batería del turismo enchufable que había perdido el control.

6 ¿Cuánto recuerdas de los bares desaparecidos de Valladolid?

Decíamos en el anterior quiz que en Valladolid capital hay nada menos que 2089 bares. Pero hoy no nos vamos a fijar en los que están, sino en los que ya se fueron. En los locales donde vallisoletanos de las generaciones 'baby boom', 'X' e incluso en algunos casos 'Milennial' han vivido momentos inolvidables. Por supuesto que los pucelanos de la generación 'Z' también están invitados a responder a las preguntas de este test, aunque es muy probable que no acierten ninguna. Siempre se lo pueden tomar como una lección de historia vallisoletana... de la que no se aprende en los libros. ¡Empezamos!

7 La tormenta de granizo obliga a achiques de agua en Palencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado para este miércoles los avisos amarillos por fuertes tormentas en la segunda mitad del día en zonas de meseta de Burgos, Palencia y Valladolid, en el Sistema Ibérico de Burgos y Soria, y en la Cordillera Cantábrica y El Bierzo, en León.

8 Triunfa la moción de censura en Sepúlveda: PP y PSOE se turnarán en la Alcaldía

Alonso Fernández Poza, del Partido Popular, es el nuevo alcalde de Sepúlveda tras prosperar la moción de censura planteada contra María Irene Michelena, regidora del municipio desde junio de 2023 bajo las siglas del PP. El acuerdo entre los populares y el Partido Socialista ha puesto fin a casi dos años de polémico mandato de Michelena al frente del Consistorio sepulvedano, donde gobernaba en solitario con el único apoyo del concejal de Vox, Francisco Conde.

9 Un fallecido tras colisionar contra un caballo en la autopista a Asturias

Un hombre de 49 años ha fallecido en la madrugada de este jueves después de que su turismo impactara contra un caballo en la AP-66, la autopista que une León con Asturias.

10 Así será el tiempo en Semana Santa, según los expertos de Meteored

Aún falta más de una semana para el Domingo de Ramos, pero ya son muchos los que consultan las previsiones meteorológicas para saber si van a poder acompañar a su cofradía o si van a poder disfrutar del buen tiempo en los días de vacaciones. Ante esa incertidumbre, los expertos de Meteored -Samuel Biener, José Miguel Viñas y Francisco Martín- han dado una primera respuesta.

Temas

Las noticias imprescindibles del día