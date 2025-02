Las noticias más leídas del jueves 27 de febrero en El Norte de Castilla

El Norte Valladolid Jueves, 27 de febrero 2025, 19:21 Comenta Compartir

1 Rescatan a una mujer desaparecida que llevaba horas atrapada en el Pisuerga

Fue el hecho de que no apareciera por casa a la hora de comer lo que alertó, sobre las 13:00 horas de este miércoles, a sus familiares. La mujer, de 74 años, salía prácticamente cada mañana a pasear, aunque siempre regresaba hacia el mediodía al domicilio, ubicado en Valladolid capital. Pero este día 26 no fue así, por lo que sus seres queridos no dudaron en acudir a una comisaría de la Policía Nacional para interponer una denuncia por desaparición.

2 El mejor restaurante de Castilla y León está en Valladolid: «La clave es la honestidad»

La Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía reconoce la «pasión y el esmero» de los hermanos Martín Quiroga al frente de MQ, con la agenda completa hasta 2026.

3 Lucía Dominguín se traslada a vivir al Museo de los Ángeles de su madre

Fallecida en marzo de 2020, Lucía Bosé convirtió una antigua fábrica de harinas de la localidad segoviana de Turégano, a 34 kilómetros de la capital, en el primer museo del mundo dedicado a los ángeles, seres celestiales con los que la madre de Miguel Bosé afirmaba comunicarse a menudo. Hoy su hija Lucía Dominguín lo ha reconvertido en su hogar.

4 Hallan muerto al actor Gene Hackman junto al cadáver de su mujer

El actor Gene Hackman ha muerto a los 95 años. Su cadáver ha sido encontrado junto al de su mujer en su casa de Santa Fe (Nuevo México). Con ellos también se encontraba el cuerpo sin vida de su perro. Por el momento se desconoce la causa de estas muertes. Las autoridades están investigando los hechos.

5 La gestión del Cruzeiro y el Real Valladolid para Ronaldo: «Es como matar un león todos los días»

Ronaldo Nazário ha reparecido en las últimas horas para dar una entrevista a ESPN Brasil en la que valora fundamentalmente su intención de presentarse a presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

6 Quince identificados en el desahucio de la joven de Barrio España con tres hijos

Verónica Hernández se levantó esta mañana de miércoles con la esperanza de que la situación que padece diera un giro para poder seguir residiendo en el número 20 de la calle Batuecas. Acumulaba unos seis años de residencia ilegal en esa casa unifamiliar del Barrio España, pero este 26 de febrero era el día del desahucio. En diciembre se le concedió una moratoria que dos meses y medio después no se ha prorrogado, por lo que ha tenido que sacar los escasos enseres que tenía en el interior para volver a casa de su suegra. «Allí solo hay dos habitaciones», lamenta después de retirar sus muebles.

7 «Me dijo que me daría 3.000 euros a cambio de perder la virginidad con él»

Un hombre acusado de tres delitos de corrupción de menores y otros tres de abuso sexual a menores de 16 años afronta una petición de pena de la Fiscalía que suma 27 años de prisión. La Audiencia Provincial de Murcia acogió este martes la primera sesión del juicio de unos hechos que fueron denunciados en 2017 por tres niñas, de entre 13 y 14 años, en Totana.

8 Muere en «agua hirviendo» una tiktoker rusa

Un accidente tráfico y en unas circunstancias extrañas. Así encontraron en su hogar el 9 de febrero a la 'tiktoker' rusa, Victoria Lerman que murió a los 32 años en su hogar en lo que parecía un accidente doméstico.La joven fue encontrada sin vida en el baño de su apartamento en Achinsk, Rusia, después de desmayarse en la bañera, por lo que habría sufrido graves quemaduras al quedar expuesta al agua hirviendo durante varias horas.

9 Muerde en la mano a un policía tras ser requerido por una agresión en La Rondilla

La Policía Municipal detiene a un hombre por amenazar de muerte y enfrentarse a los agentes después de intimidar a una mujer en Cardenal Cisneros.

10 El corte total del túnel de Labradores se suma al rosario de obras en los pasos de la vía

A partir de mañana no habrá prácticamente forma de esquivar los problemas generados por las obras que rodean y complican la circulación (desde hace semanas) en todos los principales pasos para salvar la vía férrea con los que cuenta la ciudad.

Temas

Las noticias imprescindibles del día