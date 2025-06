Las noticias más leídas del domingo 1 de junio en El Norte de Castilla

El Norte Valladolid Domingo, 1 de junio 2025, 19:33 Comenta Compartir

1 Denunciados dos bares de Valladolid por continuar la fiesta a puerta cerrada

Dos bares de la capital, uno ubicado en el barrio de Parquesol y otro en la zona de Delicias han sido denunciados la madrugada de este domingo por no cumplir con los horarios de cierre estipulados y continuar con la actividad en el interior sin contar con autorización para ello.

2 La tasa de basuras llega desde este lunes a 161.411 hogares con 70 euros de media

Desde este lunes y durante los meses de junio y julio, los vallisoletanos recibirán en su buzón una carta. La de la tasa de basuras. El Ayuntamiento buzoneará durante las próximas semanas un total de 180.509 notificaciones, 161.411 dirigidas a viviendas y 19.098 a actividades económicas.

3 Detenida por rayar un coche que le quitó la plaza de aparcamiento

Agentes de Policía Nacional de Valladolid detuvieron el viernes a una mujer como presunta autora de un delito de daños. La mujer rayó el vehículo de otra conductora por quitarle la plaza de aparcamiento.

4 Heridas tres personas tras una colisión en la entrada de Valladolid por Delicias

Una colisión frontolateral entre dos turismos se ha saldado con tres personas heridas en Valladolid. La colisión se ha producido a las 12:20 horas del sábado, en el cruce entre el paseo de Arco de Ladrillo y la calle Transición, y en sentido entrada a la ciudad, en Delicias.

5 La supuesta «bomba lapa» contra Sánchez acaba en bulo y se vuelve contra el Gobierno

Todo partió de la difusión de una conversación parcial de Whatsapp de 2021 entre el confidente de la Guardia Civil José Luis Caramés y el entonces capitán del cuerpo Juan Vicente Bonilla. Según los mensajes publicados, ambos interlocutores habrían fantaseado con atentar con «una bomba lapa» contra Pedro Sánchez.

6 Borja Fernández: «Nadie se explica cómo puede estar tan rico el pincho Misión Imposible con esa mezcla»

«Retirarte con 38 años y medio y acabar en Primera División, no en el equipo de tu ciudad pero sí en el que más quieres... fue un bonito broche, como cerrar el círculo. Valladolid es el lugar fuera de Galicia donde más tiempo y más a gusto he estado». Son palabras de cariño de Borja Fernández hacia el Real Valladolid y hacia la ciudad. Actualmente entrena al UD Ourense y vive a caballo entre su tierra natal y Valladolid.

7 Muere Luis Sanz, fundador de Bodega Dehesa de los Canónigos

Luis Sanz, fundador de la Dehesa de los Canónigos, ha fallecido la mañana de este sábado a los 85 años tras varios meses de enfermedad, que finalmente no ha podido superar. El reconocido bodeguero ribereño ha estado hasta el último momento rodeado de su familia y de sus amigos más cercanos.

8 Tasa de basuras: quién debe pagar y cómo se calcula

El abono se podrá realizar hasta el 31 de octubre y será el propietario del inmueble quien deba efectuarlo, aunque puede repercutir el coste al arrendatario.

9 La jubilación anticipada en sectores penosos «ni será gratuita ni será inmediata»

La nueva regulación para acceder a la jubilación a una edad más temprana aprobada este martes por el Gobierno en forma de Real Decreto abre la puerta a la posibilidad de anticipar el fin de la vida laboral en aquellas profesiones que se consideran especialmente duras.

10 La pegatina física en el parabrisas no es necesaria en la zona de bajas emisiones de la capital

Si usted no la tiene y se queda más tranquilo, puede adquirirla en Correos y pagar los cinco euros que cuesta más otros 2,99 por los gastos de envío, pero la pegatina en el parabrisas que identifica la calificación ambiental de su coche -B, C, ECO o Cero Emisiones, porque para los vehículos más antiguos no la hay- no es necesaria en el caso de la zona de bajas emisiones de Valladolid.

