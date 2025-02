Las noticias más leídas del domingo 23 de febrero en El Norte de Castilla

El Norte Valladolid Domingo, 23 de febrero 2025, 19:25 Comenta Compartir

1 Detenido por atropellar a una mujer y darse a la fuga en Poniente

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, en la tarde del pasado viernes, a un hombre por un delito de lesiones después de arrollar a una mujer que cruzaba por un paso de peatones junto a su pareja y su hijo de dos años en la plaza de Poniente. Los hechos se desarrollaron en la tarde del pasado 16 de febrero.

2 Los hospitales de Valladolid diagnosticaron tres 'síndromes del bebé zarandeado' en 2024

Los Hospitales de Valladolid detectaron en 2024 tres casos de maltrato infantil cuyo diagnóstico principal fue el «síndrome del bebé zarandeado», también conocido, como «síndrome del bebé sacudido». Solo trascendió uno de ellos, con resultado fatal: en julio del pasado año fallecía en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid un bebé de tres meses, donde fue derivado desde el Centro de Atención Primaria de La Pilarica ante las sospechas de una posible fractura en la cabeza compatible con un zarandeo. El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, que decretó la libertad provisional del progenitor tras su detención en el centro hospitalario, investiga los hechos como un posible caso de maltrato infantil.

3 Muere el catedrático de la UVA Máximo García Fernández, el historiador de la vida cotidiana

Una pérdida importante para la Universidad de Valladolid y para la investigación de la historia de Castilla y León. No tanto la de sus grandes hitos, sino la referida a la vida cotidiana de sus habitantes. Porque a este estudioso le gustaba fijarse en la gente de a pie, en sus desempeños, en sus costumbres y en sus maneras de relacionarse, como lo acredita el análisis de su dilatada obra en libros, artículos, conferencias o direcciones de tesis doctorales. El fallecimiento del catedrático de Historia Moderna de la institución académica Máximo García Fernández a los 62 años ha conmocionado a la comunidad universitaria y en especial a sus compañeros y alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras.

4 Detenido el portero de un bar de la zona de Poniente por agredir a un cliente

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones. La agresión se produjo en la madrugada del pasado día 9 de febrero, cuando la víctima en compañía de varios amigos, abandonaba un bar de copas de la zona de Poniente.

5 El Ayuntamiento de Valladolid convocará 193 plazas para diferentes servicios municipales

El Ayuntamiento de Valladolid convocará en este primer semestre de 2025 un total de 193 plazas para diferentes servicios municipales. El consistorio informó de que aprobó por primera vez un decreto que recoge la previsión de convocatorias de empleo municipal para los primeros seis meses del presente ejercicio, «en aras de la transparencia y la planificación en el empleo público».

6 ¿Por qué los jóvenes de Castilla y León beben tanto alcohol?

En el último mes, el 61,5% de los alumnos de Secundaria de Castilla y León ha bebido alcohol, el 81% lo ha hecho al menos una vez en su vida. Para los estudiantes de 14 y 18 años es la sustancia con el consumo más extendido y además, uno de cada tres reconoce haber tomado en los últimos 30 días cinco copas o más en un mismo día. No es un consumo puntual y los jóvenes de la comunidad son los terceros que más botellón hacen en toda España.

7 Paula Mendoza: «He crecido en el restaurante Tarantella»

Paula Mendoza frecuentaba el Tarantella antes incluso de nacer. «Mi madre ya comía aquí cuando estaba embarazada de mí», asegura. Así comenzó un vínculo muy especial con este restaurante italiano. «Forma parte de toda mi vida: de mi infancia, de mi adolescencia... venían siempre mis abuelos a tomar el vermú porque vivían muy cerca y yo he crecido aquí. De hecho mi primera comunión la celebramos aquí. Tengo ese recuerdo de ir a comer a casa de mis abuelos el sábado o domingo y un rato antesjuntarnos en el Tarantella para tomar algo», rememora.

8 El dato 'fake' de Sánchez en Palencia: Castilla y León no ha perdido 200.000 habitantes desde 2019

No, Castilla y León no ha perdido «casi 200.000 habitantes» desde que gobierna el actual presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que formó su primer gobierno de coalición con el apoyo de Ciudadanos tras los comicios de 2019, en los que el PSOE de Tundaca sacó seis escaños más. «La tarjeta de presentación del presidente Mañueco ya sabemos cuál es. Casi 200.000 habitantes menos en sus años de Gobierno en Castilla y León», afirmaba Sánchez aludiendo al reto demográfico durante el acto de apertura del XV Congreso del PSOE autonómico, en el que se consolida el traspaso de poderes de la secretaría general de Tudanca a la de Martínez. Un supuesto descenso que ha comparado, si no le «bailaban» los datos, como así ha sido, con el hecho de que desapareciera una «una ciudad tan importante como Burgos».

9 Adivina el año: la llegada del primer teléfono móvil y de El Corte Inglés a Valladolid

Atención, porque llega nuevo reto semanal. ¿Eres capaz de adivinar el año? A continuación, te planteamos diez preguntas con un nexo común: todos los temas de los que vamos a hablar ocurrieron el mismo año. El reto está, al final del todo, en adivinar de qué año se trata ¿Te atreves? Vamos a por ello.

10 Tres detenidos en un bar de Delicias tras el aviso de un intento de atraco con arma

Amplio despliegue policial esta mañana en Delicias, donde la Policía Nacional ha detenido a tres personas en el interior de un bar situado en la confluencia entre el Paseo de Juan Carlos I y la calle Olmedo.

