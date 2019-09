El Norte de Castilla afianza su liderazgo en Internet con más de 174.000 lectores diarios El portal web supera los 1.600 suscriptores de pago en los tres primeros meses de despliegue del proyecto On+ EL NORTE Valladolid Jueves, 5 septiembre 2019, 07:18

La web de El Norte de Castilla, que asumió el sistema de pago por contenido el 7 de mayo, ha alcanzado ya los 1.600 suscriptores; una cifra que crece cada día entre los lectores fieles, que apuestan por la información exclusiva y de calidad; tal es así que un 17% de los suscriptores totales han optado por el contrato anual.

En estos tres meses, la web del decano de la prensa diaria española no ha visto mermada su audiencia, superándose cada mes en lo que a usuarios únicos se refiere. Respecto a los mensuales, elnortedecastilla.es batió un nuevo récord en agosto con 2.333.334 lectores; un mes en el que 174.723 usuarios accedieron de media al portal cada día. Valladolid, Palencia y Segovia han vuelto a ser en verano las portadas más visitadas por los lectores de El Norte de Castilla que, en un 86%, accedieron desde sus dispositivos móviles.

Nueva app y newsletters

Los medios de comunicación se encuentran inmersos en una revolución digital a la búsqueda de un nuevo modelo de negocio que garantice a sus lectores el acceso a una información veraz, independiente y de calidad. Para lograr este objetivo, muchos son los países en los que los periódicos están apostando por el pago por contenidos. En Estados Unidos, donde prestigiosos diarios como 'The New York Times' o 'The Wall Street Journal' iniciaron hace años este camino, el 16% de los usuarios paga por leer noticias. En Europa, Noruega y Suecia ya han interiorizado este modelo de suscripción, seguidos muy de cerca por Francia, Alemania y Reino Unido. En España, el grupo Vocento ha sido pionero en la implantación de este modelo en sus cabeceras locales, alcanzando los 26.500 suscriptores en los primeros cuatro años de esta experiencia digital en 'El Correo', 'El Diario Vasco', 'El Montañés', 'Ideal', 'La Rioja' y, desde hace unos meses, en El Sur y El Norte de Castilla.

El acceso ilimitado al contenido completo de la web, la disponibilidad de una nueva aplicación sin publicidad, dirigida exclusivamente a los suscriptores de pago, o la posibilidad de formar parte de un Club para suscriptores con numerosas ofertas, descuentos, sorteos, etcétera, son factores que se suman a la posibilidad de acceder a una más variada oferta de contenidos entre los que se incluye la recepción de newsletter personalizadas y exclusivas para suscriptores, elaboradas por periodistas de la redacción de El Norte de Castilla en áreas específicas como el Real Valladolid, los planes de ocio o la actualidad y, próximamente, la cultura.

La realidad informativa afronta el desafío de tener que adaptarse a un dinamismo constante por el contexto que le rodea y la exigencia creciente de unos lectores y potenciales suscriptores. Un medio de comunicación como El Norte de Castilla está obligado a evolucionar al ritmo de esta transformación social imparable y el proyecto digital de este periódico está comprometido con la mejora continua de su oferta como herramienta indispensable para fortalecer su posición de liderazgo en el mercado informativo local y regional.

