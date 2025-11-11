Todo lo que necesitas saber sobre la baliza V-16 (y por qué la tuya quizá no valga) Este dispositivo será obligatorio a partir de enero, aunque es necesario tener en cuenta diferentes consideraciones que la DGT comparte

La baliza V-16 es un nuevo aparato luminoso de emergencia que en breve sustituirá a los triángulos de preseñalización para proteger a los vehículos que queden detenidos tras un accidente.

Pensada para mejorar la visibilidad y minimizar los riesgos cuando un vehículo permanece inmovilizado en la calzada, este dispositivo incorporará además conectividad. Siempre que esté debidamente homologado, su puesta en marcha no solo ilumina la zona, sino que también comunica la posición del vehículo a la plataforma de la DGT, por lo que resulta fundamental escoger correctamente la baliza.

¿Por qué se cambian los triángulos por la baliza V16 conectada?

De acuerdo con la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), este nuevo dispositivo supone una renovación con respecto a los triángulos de preseñalización implantados en 1999 ya que «los estudios realizados sobre peatones fallecidos en vías interurbanas en estas dos últimas décadas advierten del peligro que supone salir del vehículo para coger los triángulos del maletero y transitar por la calzada».

«Pensemos que ir a colocarlos a la distancia adecuada y volver a la zona del vehículo supone recorrer 100 metros en situación de gran vulnerabilidad», informan desde la DGT.

Por este motivo, desde el año 2023 se está realizando «una transición en la que los triángulos y la baliza V16 conviven como dispositivos de señalización aceptados». De hecho, desde el 1 de julio de 2023, «los triángulos ya no son obligatorios en autopistas y autovías, aunque sí en vías convencionales». Esta transición, precisamente, finalizará el 1 de enero, cuando la V16 será el único dispositivo permitido.

Ampliar Baliza V16. POLO

¿Por qué se llama «conectada»?

Desde la entrada en vigor de la señal luminosa V16 como dispositivo legal de preseñalización de peligro, en 2021, coexisten dos variantes: la V16 tradicional y la V16 conectada. Aunque ambas han de cumplir unos requisitos de diseño y visibilidad, la V16 conectada, como su nombre indica, incorpora conectividad: al activarse envía su ubicación geográfica a la plataforma DGT 3.0, una especie de «central» que centraliza la información emitida por todos los agentes de tráfico conectados, según informa la DGT en su plataforma web.

¿Qué es DGT 3.0, la nueva plataforma de la Dirección General de Tráfico?

DGT 3.0 es también una fuente de datos que nutre los servicios informativos de la propia DGT (Centros de Gestión del Tráfico) y a operadores externos (plataformas digitales). Ambos reciben la geolocalización del vehículo inmovilizado y la difunden por sus canales —paneles de mensajes variables, navegadores, aplicaciones, etc.—.

El Real Decreto 159/2021 contempla, como se ha señalado, que la V16 conectada será el único dispositivo de señalización legal a partir del 1 de enero de 2026.

¿Todas las balizas son legales?

No. Desde el 1 de enero solo serán válidas aquellas balizas conectadas de marcas y modelos que hayan superado el proceso de certificación y cumplan con el Reglamento General de Vehículos (RGV).

Ampliar Detalle de una baliza V16, en imagen de archivo. HOY

¿Cómo puedo saber si una baliza está homologada?

La Dirección General de Tráfico ha publicado un listado en el que figuran las balizas permitidas oficialmente. Sin embargo, en la tulipa del dispositivo se puede encontrar una marca compuesta por el nombre del laboratorio de ensayos, seguido del número de informe de los ensayos.

¿Qué ocurrirá con los triángulos?

Ni los triángulos ni aquellas balizas no conectadas serán válidos en España como medio para la señalización de vehículos inmovilizados a partir del 1 de enero. Con una excepción: aquellos vehículos matriculados en otros países y que se encuentren en España en situación de circulación internacional.

¿Dónde se coloca la baliza?

Por norma general, debe situarse en la parte más alta del vehículo (en el techo, cuando sea posible) para garantizar la máxima visibilidad. Las especificaciones exigen que la baliza permanezca estable sobre una superficie plana; no obstante, si la altura del techo —por ejemplo en vehículos pesados o autobuses— u otro impedimento impide su colocación en el techo, el dispositivo V16 debe incorporar un imán que permita fijarlo a la puerta del conductor. Entre sus ventajas figura la posibilidad de activarse sin salir del vehículo.

Ampliar Baliza V16 sobre el techo de un coche. RC

¿Qué vehículos están obligados a usarla?

De acuerdo con el Reglamento General de Vehículos, están obligados a utilizar la baliza V16 los turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses.

¿En una moto no es obligatorio?

No, aunque sí se recomienda por las ventajas que aporta su uso. En este tipo de vehículos se puede colocar la baliza, por ejemplo, en el depósito de gasolina, en el asiento, en el maletero o en la barra del espejo.

¿Cómo es el mantenimiento del dispositivo?

Se recomienda conservar la baliza V16 siempre en la guantera del vehículo, ya que puede ser necesaria en cualquier momento. Asimismo, conviene comprobar periódicamente que la baliza está cargada —con batería o pilas, según el modelo—.

Debe tenerse en cuenta que la normativa establece que las V16 conectadas han de disponer de una autonomía mínima en reposo de 18 meses. Es decir, en condiciones normales y si no se ha utilizado, la baliza debe permanecer operativa durante 18 meses.

¿Necesito un móvil para que se conecte?

No es necesario. Basta con encender la baliza y situarla en el exterior. La V16 conectada incorpora un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que gestionan la conexión. Tampoco es necesario registrar el dispositivo ni abonar cuotas a una operadora: la conectividad viene incluida en el precio durante un período mínimo de 12 años.

Conviene, eso sí, verificar la fecha de caducidad de la conectividad, impresa en el envase y en el propio dispositivo.

¿La baliza conecta con los servicios de emergencias?

No. la luz V16 solo transmite la posición exacta del vehículo inmovilizado, no envía ningún tipo de información personal ni del vehículo. Y tampoco funciona como un sistema de alerta o aviso a los servicios de emergencia; ya que esta labor corresponde, en la medida de lo posible, a los ocupantes del vehículo.

¿Se ve bien la V16 conectada?

Según informan desde la Dirección General de Tráfico, el dispositivo, como dispositivo luminoso, emite un haz de alta intensidad que permite su visibilidad a un kilómetro de distancia en condiciones favorables. Además, gracias a su conectividad, también ofrece una «visibilidad virtual»: los demás vehículos reciben el aviso de accidente o avería mediante sus navegadores, aplicaciones de movilidad o sistemas de a bordo.

Asimismo, los paneles de mensaje variable situados en las vías cercanas informan sobre la incidencia.

¿La conexión de la baliza funciona también en túneles?

La V16 opera incluso en ausencia de cobertura convencional gracias a su conexión a través de redes especializadas. En caso de que dichas redes no estén disponibles, continúa funcionando como señal luminosa y conserva los datos para transmitirlos una vez se restablezca la conexión.

Si tengo varios vehículos, ¿es obligatorio llevar la baliza en cada uno?

No, la V16 no está asociada a un vehículo ni a un conductor en particular. Por ello, no es preciso disponer de una baliza para cada vehículo, aunque sí resulta obligatorio llevar una siempre que se circule con cualquiera de ellos.