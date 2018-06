Los nacidos a partir de 1975 son menos inteligentes Los nuevos hábitos o el uso de las tecnologías son algunos de los factores que ayudan a empeorar EL NORTE Valladolid Viernes, 15 junio 2018, 17:42

Una investigación noruega afirma que todos aquellos que hayan nacido a partir de 1975 son menos inteligente. Los resultados lo ha publicado la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). La investigación se llevo a cabo con sujetos de diversas edades, y se ha podido concluir que el conocido efecto Flynn, que tuvo lugar a comienzos del siglo XX, ha pasado a mejor vida.

Dicho efecto sostenía que el cociente intelectual de la población había crecido hasta en tres puntos por generación. La mayoría de las teorías como la mejor calidad de vida, mejor nutrición, mejor salud e incluso la luz artificial, son algunas mejoras que ayudaron para que la inteligencia fuera a mejor. Sin embargo, el estudio señala que desde 1975 las personas que nacen son cada vez más tontas.

Los nuevos hábitos o el uso, a diario, que hacemos de las tecnologías son algunos de los factores que ayudan a empeorar. No obstante hay algunas teorías que son aún más crueles. Son las que señalan que quienes nacieron en 1975 son más listos que los que lo hicieron en 1991 y estos a su vez que los nacidos después porque la tendencia apunta a que quienes son menos inteligentes suelen tener más hijos.

No obstante, este cambio de tendencia negativa también señala que a lo mejor ha llegado el momento de variar nuestro sentido de la inteligencia y adaptarla a los tiempos. Porque es evidente que las personas nacidas ahora tienen una destreza cada vez más distintas que quienes nacieron hace 40 años.