Nace una oveja cíclope en una finca de la provincia de Cáceres La oveja cíclope. El animal, que vivió unos 30 segudos, nació sin vías respiratorias, sin hocico, sin boca y sin nariz

«La madre no lo quiso ni ver. Se desentendió de él. Le ayudé a nacer y al verlo, no me lo creía. Me recordó a un alien, a un extraterrestre. No podía respirar. Nació sin vías respiratorias, sin hocico, sin boca y sin nariz. Hizo tres movimientos y se murió. La oveja cíclope vivió unos 30 segundos», comenta un ganadero de Cáceres que prefiere guardar el anonimato al Diario Hoy.

Él cuida unas 500 ovejas en una finca del término municipal de Cáceres, a 15 kilómetros de la ciudad. El pasado viernes, a las nueve de la mañana, es cuando nació el 'cíclope'. «Yo no sabía que la madre estaba preñada. Porque no tenía las ubres hacia abajo, más bien estaba encorvada; pero empezó a echar líquido amniótico. Entonces ayudé a sacarlo». Se quedó asombrado al ver la cabeza en la que sólo había un gran ojo sin pestañas y las orejas, que están al revés. Cogió al animal muerto y lo llevó a su casa en Cáceres, en donde tiene el cuerpo congelado.

Lo que le ha ocurrido a esta oveja es que el feto tenía una malformación que se denomina ciclopía. En el desarrollo del feto se produce un fallo en la separación de los dos hemisferios del cerebro. El cráneo no se forma como debiera y sólo hay una cavidad ocular en el centro del rostro. Normalmente los embriones no llegan a nacer, mueren por abortos naturales o unas semanas antes del parto. Los ejemplares que llegan a nacer suelen morir al poco tiempo, ya que la mayoría no logran formar correctamente la nariz y la boca.

Hay noticias de casos similares en una cabra en la India, un tiburón en México o un gato en EE.UU.

Hay casos de bebés humanos cíclopes, llamando la atención los que se encuentran en formol en el Museo Vrolik en Amsterdam.

También existen documentados casos de animales de granja como el de Cáceres, pero en caballos, cerdos y pollos.

Fue noticia en el año 2005 el caso de un gato cíclope, llamado 'Cy' que nació en Oregón (Estados Unidos) y murió un día después de nacer.

En el diario ABC también se dio la noticia del «extraño tiburón cíclope», que fue descubierto en el año 2011; era un feto que se encontraba dentro de un tiburón que fue atrapado por un pescador.

La revista 'Quo' informaba el 22 de mayo del 2017 de una cabra cíclope que había nacido en una pequeña aldea de la India, y que había logrado sobrevivir a pesar de sus malformaciones.