El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ed Williams, en su papel de científico en 'Agárralo como puedas'. Paramount Pictures

Muere Ed Williams, famoso por su papel en la película 'Agárralo como puedas'

El actor falleció el pasado 2 de octubre, aunque su familia lo acaba de hacer público

El Norte

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:43

Comenta

El famoso actor Ed Williams, conocido por su papel de científico Ted Olsen en la saga 'Agárralo como puedas', ha muerto a los 98 años en su casa de California. Su nieta, Stephanie Williams, confirmó al diario The Hollywood Reporter, un fallecimiento que se produjo el pasado jueves 2 de octubre.

Nacido en San José en 1926, sirvió como marino de los Estados Unidos y posteriormente se mudó a Los Ángeles en 1955, cuando se convirtió en profesor de locución y artes de radio y televisión. Compaginó este trabajo con diferentes actividades en radios y teatros, llegando a protagonizar más de 200 obras.

Noticias relacionadas

Fallece Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina', a los 59 años

Fallece Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina', a los 59 años

Muere a los 87 años Ron Dean, actor de 'El fugitivo' y 'Risky Business'

Muere a los 87 años Ron Dean, actor de 'El fugitivo' y 'Risky Business'

Ya en 1982 llegó su primera gran oportunidad con su papel en la serie 'Escuadrón de Policía'. Posteriormente apareció en películas como 'Agárralo como puedas' (1988), 'El aroma del miedo' (1991) o 'El insulto final' (1994) entre otros. Además, también desarrolló algunas papeles en series como 'MacGyver', 'Hooperman' o 'El abogado Matlock'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  3. 3 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  4. 4 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  5. 5

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  6. 6 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  7. 7

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  8. 8

    Puente Duero, el barrio de Valladolid que tuvo playa: «Había un ambientazo, lo llamábamos BeniDuero»
  9. 9

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  10. 10

    El Ayuntamiento «estudiará» cambiar la señalización en una calle de Huerta del Rey tras las «quejas» vecinales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere Ed Williams, famoso por su papel en la película 'Agárralo como puedas'

Muere Ed Williams, famoso por su papel en la película &#039;Agárralo como puedas&#039;