Muere Ed Williams, famoso por su papel en la película 'Agárralo como puedas' El actor falleció el pasado 2 de octubre, aunque su familia lo acaba de hacer público

El Norte Viernes, 17 de octubre 2025, 18:43

El famoso actor Ed Williams, conocido por su papel de científico Ted Olsen en la saga 'Agárralo como puedas', ha muerto a los 98 años en su casa de California. Su nieta, Stephanie Williams, confirmó al diario The Hollywood Reporter, un fallecimiento que se produjo el pasado jueves 2 de octubre.

Nacido en San José en 1926, sirvió como marino de los Estados Unidos y posteriormente se mudó a Los Ángeles en 1955, cuando se convirtió en profesor de locución y artes de radio y televisión. Compaginó este trabajo con diferentes actividades en radios y teatros, llegando a protagonizar más de 200 obras.

Ya en 1982 llegó su primera gran oportunidad con su papel en la serie 'Escuadrón de Policía'. Posteriormente apareció en películas como 'Agárralo como puedas' (1988), 'El aroma del miedo' (1991) o 'El insulto final' (1994) entre otros. Además, también desarrolló algunas papeles en series como 'MacGyver', 'Hooperman' o 'El abogado Matlock'.

