Muere Oti Cabadas, la camionera que luchaba contra los estereotipos en el sector del transporte La transportista e 'influencer' gallega trabajaba en Castilla y León al mismo tiempo que visibilizaba a las mujeres dentro de su profesión tanto en los medios como en las redes sociales

La camionera influencer, en una publicación de su perfil en redes sociales.

Ignacio Repilado Valladolid Martes, 28 de octubre 2025, 17:09

Su nombre era Oti Cabadas, aunque era más conocida como Coco Trucker Girl. Bajo este alias, la camionera gallega, de 41 años de edad, publicaba en sus perfiles de redes sociales, donde mostraba el día a día en su profesión a sus cientos de miles de seguidores.

La profesional del transporte falleció este fin de semana tras sufrir un repentino derrame cerebral mientras participaba en una concentración de camiones clásicos y americanos en el circuito de Motorland Aragón. Tanto sus compañeros de profesión como su amplia comunidad digital han lamentado profundamente su pérdida.

¿Quién era Oti Cabadas?

Natural de Fornelos de Montes (Pontevedra), Oti Cabadas González recorría las carreteras de España desde hacía quince años. No solo era su profesión, sino también su pasión iniciada gracias a su pareja, también camionero. Desde entonces, su vitalidad, su optimismo y su don por comunicar en redes le convirtieron en todo un referente de la visibilidad femenina dentro de un sector tradicionalmente «de hombres» como es el del transporte de mercancías por carretera.

Su relación con Palencia y Castilla y León

Oti Cabadas vivió en Palencia y colaboró profesionalmente con diversas empresas palentinas. Parte de su familia reside en la provincia, aunque desde hacía años Oti trabajaba en la empresa burgalesa Transportes Colmentino. Además, hace tres días acudió como invitada a la inauguración de las nuevas instalaciones de Iveco en Ávila.

Activa en redes sociales bajo el perfil de 'cocotruckergirl'

En su faceta como creadora de contenido a través de su perfil en redes sociales, 'cocotruckergirl' acumulaba 327.000 seguidores en TikTok, 37.000 en Instagram y 22.000 en Facebook. En sus publicaciones (sobre todo vídeos) compartía sus rutinas y mostraba las luces y sombras de su oficio, ganándose el cariño de sus seguidores y convirtiéndose en una voz reivindicativa dentro del mundo del transporte.

Colaboración en La Sexta junto a Jordi Évole

Además de en redes sociales, Oti era habitual en televisión: una de sus primeras apariciones televisivas fue en 2019, cuando participó en el programa 'Salvados', de Jordi Évole. Allí describió algunos de los peligros a los que las mujeres se enfrentan en el mundo del camión; así como las diferentes barreras que las camioneras deben superar para demostrar su valía: «Es llamar a una empresa y decirte que no trabajan con mujeres», afirmó. «Se ríen en tu cara y te dicen '¿tú sabes llevar un camión?'».

Otra de sus apariciones en medios tuvo lugar de forma telemática durante la pandemia por coronavirus. En pleno confinamiento, Oti demostró seguir prestando servicio, a pesar de las dificultades de la situación.

Programa de televisión con Alberto Chicote de copiloto

En 2023, además, Oti condujo su camión con el chef Alberto Chicote como copiloto. En la edición del programa 'Te lo vas a comer' pusieron a prueba el mito popular que afirma que los camiones aparcados fuera de un restaurante en carretera certifican la buena calidad —y cantidad— en las comidas del local.

Ante esto, Oti afirmó al cocinero que «No. A día de hoy, vas a ver muchos camioneros comiendo en la cabina del camión porque se ha perdido mucha calidad». «Antes comías por 10 euros y 12,50 era ya un sitio que se comía bien», afirmaba al mismo tiempo que lamentaba que «ahora pagas 15 euros y comes albóndigas de lata». Además, en el programa puso de relieve la dificultad de llevar una alimentación saludable en su trabajo.