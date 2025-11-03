Muere el jinete Adán Esterlich tras sufrir un accidente
El deportista estaba especializado en Doma Clásica y fue bronce en el último Campeonato de España
Valladolid
Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:41
La trágica muerte del jinete Adán Sterlich ha conmocionado al mundo de la hípica, que se muestra «de luto» tras la luctuosa noticia que se conocía este domingo 2 de noviembre.
Según se puede leer en una nota hecha pública por la Real Federación Hípica Española, el deportista, de 24 años e integrante del BCN Dressage, murió a las 19:30 horas de esa jornada «al colisionar contra otros dos vehículos que estaban parados en el arcén» de la AP-7, en la provincia de Tarragona.
Destaca el comunicado de la RFHE la «prometedora carrera deportiva» que tenía por delante Adán Esterlich, especializado en doma clásica y que había representado a España en diferentes competiciones internacionales. En el último Campeonato de España de Caballos Jóvenes de 5 años, el jinete había sido medalla de bronce y también era campeón de Cataluña de esa misma categoría, a lomos de Princeton BCN, y subcampeón de la categoría 7 años, con Newport BCN.
La Federación ha enviado en su nota pública su «más sincero pésame» a la familia y amigos de Esterlich «tras este desgraciado accidente».