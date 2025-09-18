Muere un hombre de 37 años tras ser corneado por un toro en un encierro en Guadalajara

Las fiestas patronales de Mondéjar (Guadalajara) en honor al Santísimo Cristo del Calvario finalizaron este jueves con luto. El hombre que el miércoles fue cogido ... por un toro en un encierro celebrado en la plaza de toros de esta localidad de 2.900 habitantes falleció este jueves en el hospital Doce de Octubre, de Madrid, al que fue evacuado.

El corredor, Diego Moratalla, de 37 años, pertenecía a la asociación taurina de Tielmes (Madrid), municipio distante 30 kilómetros de Mondéjar. En la tarde del miércoles se había desplazado hasta esta localidad de Guadalajara para participar en una suelta en la plaza de toros con reses de los Hermanos Quintas, de Colmenar del Arroyo (Madrid).

Uno de los animales lo corneó y fue trasladado en estado grave en un helicóptero sanitario hasta el hospital Doce de Octubre. Su fallecimiento ha causado gran conmoción en Mondéjar y en Tielmes. La asociación a la que pertenecía -era uno de sus directivos- expresó públicamente este jueves su dolor por su muerte destacando «su pasión por la tauromaquia».

Precisamente, con el fin de evitar este tipo de accidentes, el alcalde de Mondéjar, José Luis Vega, del PSOE, publicó un bando al comenzar las fiestas en el que subrayaba las normas que había que seguir en la suelta de reses. Así, recordaba la prohibición de permanecer en la plaza de toros durante el encierro en estado de embriaguez; citar a las reses o llamar su atención; hostigar, agarrar o maltratar a las reses y participar en el festejo a los menores de 16 años y mayores de 65. «Nadie está obligado a salir a la plaza o a las calles durante el encierro y hacerlo constituye un riesgo que los interesados se imponen libremente, por lo que el Ayuntamiento no tendrá responsabilidad alguna en caso de producirse un percance», apuntó el alcalde.