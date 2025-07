Muere Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle de 'Expediente Warren'

E. N. Valladolid Miércoles, 16 de julio 2025, 16:21 Comenta Compartir

La muñeca Anabelle ha vuelto a dar que hablar, pero esta vez de la mano de su cuidador Dan Rivera, investigador de NESPR (New England Society for Psychic Research), organización con sede en Connecticut y heredera del legado de los renombrados investigadores Ed y Lorraine Warren. El joven ha fallecido a los 54 años el pasado domingo 13 de julio mientras hacía una gira por el estado de Pensilvania. La organización se encargó de emitir un comunicado para confirmar el suceso. «Con profunda tristeza, Tony, Wade y yo compartimos el repentino fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero, Dan Rivera», exponen.

El fin de semana previo a su muerte se conoce que Rivera participó en actividades públicas del evento Devils on the Run, que incluyó una presentación en el Soldiers National Orphanage. Aunque la muñeca Annabelle era uno de los principales atractivos del recorrido, las autoridades confirmaron que no se encontraba en la habitación donde fue hallado el cuerpo. Según trascendidos, permanecía en una furgoneta estacionada en el exterior del hotel, aunque ese dato no fue oficialmente confirmado.

«Dan creía verdaderamente en compartir sus experiencias y educar sobre lo paranormal. Su amabilidad y pasión impactaron a todos quienes lo conocieron. Agradecemos su apoyo y sus palabras de aliento en este momento difícil», expresaron sus compañeros. Rivera se desempeñaba como investigador principal y era también uno de los encargados del cuidado de los artefactos supuestamente poseídos, como parte de una gira que combina historia, misterio y el legado del matrimonio Warren.

Rivera tenía una faceta más diferente, era un veterano del Ejército de Estados Unidos y oriundo de Bridgeport, Connecticut. Sin embargo, su interés en lo paranormal se remonta a experiencias de juventud que lo llevaron a dedicarse al estudio de lo inexplicable. Con más de una década de trayectoria, su labor abarcó investigaciones de campo, formación en rituales espirituales y una notable presencia mediática. Uno de sus últimos trabajos destacados fue su participación como consultor en la producción de 28 días paranormales, un documental disponible en Netflix que explora la teoría de la carga energética en objetos marcados por la tragedia.

La NESPR, fundada en 1952 por Ed y Lorraine Warren, ha sido protagonista de algunos de los casos paranormales más famosos de las últimas décadas, muchos de los cuales inspiraron películas de terror como Expediente Warren, Annabelle y La Monja. La muñeca Annabelle, una pieza real de trapo conocida como Raggedy Ann, se convirtió en un icono de la cultura del terror después de ser relacionada con supuestas manifestaciones demoníacas en los años 60. Desde entonces, ha sido resguardada en una vitrina bendecida en el Museo del Ocultismo de los Warren, con estrictas medidas de precaución.