Mario Ureña durante una entrevista.

Muere el comunicador Mario Ureña durante una entrevista en directo

Aún se desconocen las causas exactas del fallecimiento, aunque todo apunta a que sufrió un paro cardíaco

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:25

El popular Mario Ureña, comunicador y fundador de la Ruta SO en República Dominicana, falleció el pasado miércoles 3 de diciembre tras sufrir, aparentemente, un paro cardíaco en pleno directo mientras era entrevistado en televisión.

El hombre participaba, junto a un grupo de personas, en el programa El Café Diario 55, cuando de repente sufrió un espasmo y se desvaneció del sofá en el que se encontraba sentado.

El presentador del programa se quedó en shock al ver como de un momento para otro Mario Ureña caía desplomado. Inmediatamente después, el personal que se encontraba allí presente intentó auxiliar al comunicador, aunque sin éxito, ya que no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Las causas de su muerte no están del todo claras, aunque tal y como ocurrió todo apunta a que sufrió un infarto. El mundo de internet se ha llenado de condolencias para despedirle.

