Muere el comunicador Mario Ureña durante una entrevista en directo Aún se desconocen las causas exactas del fallecimiento, aunque todo apunta a que sufrió un paro cardíaco

El Norte Valladolid Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:25

El popular Mario Ureña, comunicador y fundador de la Ruta SO en República Dominicana, falleció el pasado miércoles 3 de diciembre tras sufrir, aparentemente, un paro cardíaco en pleno directo mientras era entrevistado en televisión.

El hombre participaba, junto a un grupo de personas, en el programa El Café Diario 55, cuando de repente sufrió un espasmo y se desvaneció del sofá en el que se encontraba sentado.

El presentador del programa se quedó en shock al ver como de un momento para otro Mario Ureña caía desplomado. Inmediatamente después, el personal que se encontraba allí presente intentó auxiliar al comunicador, aunque sin éxito, ya que no pudieron hacer nada por salvar su vida.

👀 👉 EL DIRIGENTE DEL SINDICATO DE CHÓFERES, MARIO UREÑA MURIÓ ESTE MIÉRCOLES TRAS SUFRIR UN "INFARTO" MIENTRAS PARTICIPABA COMO INVITADO EN EL PROGRAMA "CAFÉ", TRANSMITIDO EN VIVO POR "SUPER TV 55" DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 🇵🇷 . DEP.🙏https://t.co/aE1Szztihb pic.twitter.com/typ5BfYKXM — YOLANDA RODRÍGUEZ VILLORIA (@VilloriaYolanda) December 4, 2025

Las causas de su muerte no están del todo claras, aunque tal y como ocurrió todo apunta a que sufrió un infarto. El mundo de internet se ha llenado de condolencias para despedirle.

