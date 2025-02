Montoya llega a Estados Unidos y deja sin palabras a Whoopi Goldberg

El Norte Valladolid Martes, 11 de febrero 2025, 12:39 Comenta Compartir

La explosión de sentimiento de Montoya en 'La Isla de las Tentaciones' ha traspasado todas las fronteras imaginables. La escena, digna de una película, en la que corría por la playa con los rayos de la tormenta eléctrica de fondo en busca de su pareja, Anita, ha dado la vuelta al mundo debido al dramatismo del momento.

EL programa cuenta con una gran cantidad nueva de audiencia, y se puede dar cuenta de ello en la red social X (antes Twitter). Franceses, italianos e incluso angloparlantes están pendientes de cada capítulo emitido, y desde sudamérica utilizan la herramienta VPN para poder verlo.

Una de las nuevas espectadoras es Whoopi Goldberg, una mujer multidisciplinar, que ha trabajado como actriz, cómica y presentadora. Precisamente en el programa TheView, Goldberg y sus colaboradoras contemplaban impactadas la escena viral de Montoya. «Es muy complicado de ver», señaló una de ellas, mientras el resto asentía con el gesto completamente desencajado. «Merecen un Emmy de honor por esto. Las olas, el drama, que se rompa la camisa...», apostillaron.

La presentadora, tras contemplar la escena con una cara de incredulidad genuina y guardar un silencio reflexivo se dirigió a Montoya: «Mira, Montoya, lo que la mayor parte de la gente no entiende, cuando vas a un programa de estos, es que puede haber una producción. Se dicen: Voy a conseguir algo de dinero, me voy a hacer famoso, todos me conocerán, haré lo que me digan».

Temas

La Isla de las Tentaciones