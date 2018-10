El zasca de Coque Malla a Vox: «La canción está inspirada en una relación homosexual» El músico Coque Malla. / Fernando Villar / Efe El partido de ultraderecha utilizó el tema 'No puedo vivir sin ti' durante su multitudinario acto en Vistalegre EL NORTE Valladolid Lunes, 8 octubre 2018, 17:44

El multitudinario acto que el partido de ultraderecha Vox realizó en Vistalegre no ha dejado indiferente a nadie. Mientras cerca de diez mil personas aclamaban el discurso contra el feminismo y la inmigración y en pro de la unidad de España, en los altavoces del Palacio de Vistalegre, en pleno Madrid, sonaba la canción 'No puedo vivir sin ti', del músico y actor madrileño Coque Malla. La multitud, entusiasmada, cantaba al unísono el mítico tema.

Pero lo que no podían llegar a imaginarse es que, a pesar de que «media España piensa que es una canción dedicada a la cocaína», en realidad se trata de una canción cuya inspiración «no es otra que la relación homosexual entre dos amigos gays muy queridos». Así lo ha afirmado este lunes el propio artista a través de su perfil en redes sociales, donde además se mostró reticente sobre el uso que la ultraderecha hizo de su 'himno'. «Ha utilizado sin permiso mi canción 'No puedo vivir sin ti'. Tienen perfecto derecho a hacerlo, qué le vamos a hacer», afirmó.

'La España viva' que defiende Vox' pudo haber «metido un poco la pata» con este tema, y por ello Coque Malla ha querido explicarse con un comunicado. «Pero no se preocupen, señores de Vox, la otra media, sabe la verdadera inspiración de la canción, que no es otra que la relación homosexual entre dos amigos gays muy queridos, que lo pasaron realmente mal por culpa de la intolerancia y de la estupidez homófoba. Por amistad y solidaridad, les escribí esa bonita canción, que tanto les ha ayudado en su vida de pareja. Como me cuesta trabajo pensar que ustedes apoyen nada que tenga que ver con la cocaína (nunca se sabe, pero me cuesta trabajo), me inclino a pensar que por fin han abierto sus mentes y han abrazado la causa homosexual. Si es así, les felicito sinceramente; es un ejemplo, que un partido de derechas, apoye la igualdad de derechos y la libertad de elección sexual», concluía en el escrito acompañado por un vídeo en el que les manda un beso.

No sé si VOX España, el partido de ultra derecha que ha utilizado sin permiso (tienen perfecto derecho a hacerlo, que le vamos a hacer) mi canción "No puedo vivir sin ti" en un mitin, sabe que media España piensa que es una canción dedicada a la cocaína... https://t.co/1Z8aMaS9CKpic.twitter.com/DNOMsbTSny — Coque Malla (@Coque_Malla) 8 de octubre de 2018

'Soy el novio de la muerte' de la Legión, el 'Y viva España' de Manolo Escobar o el 'Resistiré' del Dúo Dinámico fueron algunos de los temas más coreados por el público asistente. Todo ello envuelto en una marea de banderas españolas, vítores al Rey, abucheos a los líderes de los partidos rivales cuando éstos aparecían en las pantallas y homenajes a los policías y los guardias civiles que han pasado por Cataluña.

Los usuarios de Twitter no se podían creer lo que estaban viendo. El vídeo ha generado tal expectación que, en esta red social, ya lleva más de 140.000 reproducciones, 5.000 'retuit' y 7.000 'me gusta'.

Y ya si les dices que los amigos a quienes se la dedicaste eran morenitos, a alguno le da un patatús (no caerá esa breva). — Mestoika Gando (@GandoMestoika) 8 de octubre de 2018

Siempre me has caído genial, pero te haré un altar después de esto!!! Zaaascaaa — Laura-G-Valcarce (@LauraGValcarce) 8 de octubre de 2018

El problema más grave, es que por H o por B, hoy se habla de VOX, se le da protagonismo, es lo que buscan

Y eso es lo malo — Carlos (@lematrailrun77) 8 de octubre de 2018

Lo que toda España sabe es que tú y @angelmartin_nc sois hermanos...admitidlo ya! — Alex Sanchis (@AlexSanchis11) 8 de octubre de 2018