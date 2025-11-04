Llega la superluna de noviembre: la más brillante de 2025 Todos aquellos amantes de la astronomía podrán disfrutar de este fenómeno sin necesidad de prismáticos o telescopios

D. M. B. Martes, 4 de noviembre 2025, 10:52 Comenta Compartir

En la noche del 4 al 5 de noviembre, el cielo ofrecerá uno de los fenómenos más esperados para los astrónomos con la llegada de la Superluna del castor. Lo que provocará que el tamaño de este satélite sea mucho mayor al habitual al igual que el brillo que desprenderá.

De esta manera, podrá apreciarse la luna desde primera hora de la tarde, aunque su máximo esplendor tendrá lugar en torno a las 22:00 horas de la noche, cuando el cielo esté totalmente oscuro. Eso si, en la mañana del miércoles 5, entre las 07:00 y las 07:20 podrán ver su puesta.

¿Por qué superluna?

El término 'superluna' se utiliza cuando la Luna llena coincide con su punto más cercano a la tierra, lo que se conoce como perigeo. Momento en el cual, el satélite brilla hasta un 30% más de lo habitual y hasta un 14% más grande.

Ampliar Un ejemplo de superluna. Lobo Altuna

Superluna del Castor

El nombre «Luna del Castor» proviene de las tradiciones de las tribus nativas norteamericanas. En el mes de noviembre los castores se preparan para el invierno y refuerzan sus madrigueras, momento en el que los cazadores aprovechaban para cazarlos y recolectar las pieles más gruesas. Por ello en la actualidad recibe este termino.

Este fenómeno será visible desde toda España, aunque es recomendable verlo desde lugares con escasa contaminación lumínica, por lo que las zonas rurales son una gran elección si desea ver a pleno rendimiento a la Superluna del Castor.

Además, todos aquellos apasionados de la astronomía podrán distinguir detalles como los cráteres y los mares de la superficie lunar con la utilización de prismáticos o telescopios de mediano alcance.

Temas

Astronomía

Luna