El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Papa León XIV. Efe

León XIV y Carlos III participan hoy en una histórica oración conjunta en la Capilla Sixtina

Durante su primera visita oficial al Vaticano, el monarca británico formará parte de dos servicios ecuménicos nunca vistos tras la ruptura de la Iglesia anglicana

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:30

Comenta

Los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, llegaron anoche a Roma porque este jueves van a ser recibidos por el Papa León XIV ... en el Palacio Apostólico del Vaticano. Esta primera visita oficial al minúsculo Estado desde la ceremonia de coronación del monarca británico en 2023 estaba inicialmente prevista para el pasado abril, pero el empeoramiento del estado de salud del entonces obispo de Roma, Francisco, que acabó falleciendo el día 21 de aquél mes, obligó a retrasarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  2. 2

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  3. 3 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  4. 4 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  5. 5 Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León
  6. 6

    La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España
  7. 7

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  8. 8 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  9. 9

    Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año
  10. 10 La borrasca Benjamín pone a Valladolid en alerta por fuertes vientos y cierra el Campo Grande

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla León XIV y Carlos III participan hoy en una histórica oración conjunta en la Capilla Sixtina

León XIV y Carlos III participan hoy en una histórica oración conjunta en la Capilla Sixtina