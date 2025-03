«Ésta es una buena forma de no pagar la multa o la condena» Unas 5.000 personas que no han entrado a prisión gracias a una medida alternativa no tienen dónde realizar el trabajo comunitario debido al cierre de instituciones por la pandemia

Doménico Chiappe Madrid Domingo, 13 de septiembre 2020 | Actualizado 14/09/2020 11:40h.

Condenado de manera recurrente por distintos delitos, con la suerte de que siempre es uno distinto, J. D., gallego de 36 años, aceptó cumplir 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad este año por haber sido condenado a prisión con una multa de «mil y pico de euros» por «meterme con la policía», afirma J. D. «Me ha pasado en un par de ocasiones. Si me recriminan algo de una forma que no considero correcta, yo actúo como ellos. Toda la gente es igual aunque lleve chapita. No robo, no me meto en peleas, pero cuando ellos se pasan, yo también».

Comercial de telefonía, gas y luz en paro, e informático «extraoficialmente», J. D. afirma que le han parado muchas veces y ha llegado a juicio en «cinco o seis» ocasiones. «Siempre he logrado un margen o no era el mismo delito exacto. Una vez fue atentado contra la autoridad, otra desacato, otra desobediencia. En principio son penas de privación de libertad, unos ocho meses de cárcel. Pero al no llegar a dos años y un día no te meten y te dan otra opción». La de él ha sido siempre trabajar en la sede de Cruz Roja de Orense, que queda a dos portales de su antigua residencia.

Con esta nueva condena, empezó en julio y no coincidió con el confinamiento de la pandemia pero sí con la aprobación del ingreso mínimo vital. «Si entras a la cárcel siempre es peor, y ésta es una buena forma de no pagar la multa o la condena», dice J. D.. «Estos días he estado haciendo llamadas a los usuarios mayores para preguntar por su salud y las actividades físicas que hacen, entregar cartas en Correos, sellar papelitos. También miro pisos en alquiler para los refugiados y sin techo, acompaño a personas a hacerse el carnet de identidad». Cuando no tiene una sentencia que cumplir, J. D. mantiene su colaboración con Cruz Roja. «Somos viejos conocidos y aparte de algunas penas cumplidas, llevo años aquí siendo voluntario para poder ayudar desinteresadamente».