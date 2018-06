Aplazado el juicio de Juana Rivas por la renuncia de su abogado Juana Rivas, en el banquillo. / Efe El titular de su defensa ha alegado al inicio de la vista que no había podido preparar las actuaciones y ha abandonado la sala, pese a la advertencia de que no lo hiciera YENALIA HUERTAS Granada Jueves, 14 junio 2018, 12:25

Juana Rivas ha garantizado este jueves que es «inocente» y «se va a demostrar muy pronto» a su llegada al edificio judicial de La Caleta de Granada, minutos antes de arrancar el juicio por la presunta sustracción de sus dos hijos menores de edad tras pasar casi un mes en paradero desconocido incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregarlos al padre, el italiano Franceso Arcuri, al que acusa de malos tratos.

Sin embargo, el juicio no ha llegado a celebrarse porque el abogado que la está representando, Juan de Dios Ramírez, ha renunciado a ser su abogado en la vista porque no ha podido prepararse las actuaciones. La acusada, Juana Rivas, ha insistido en que la defendiera el otro letrado designado, José Estanislao López, que no había podido acudir por problemas de salud. El abogado que ha acudido en representación de este último ha advertido que no podría darle «una defensa justa» porque no ha intervenido en las actuaciones en los últimos cinco meses.

Ante los planteamientos de los letrados, la fiscal ha pedido que se celebre el juicio y se ha opuesto a la suspensión, rartificando el informe emitido ayer. Sin embargo, por garantizar los derechos de todas las partes, ha planteado la posibilidad de que se posponga a la semana que viene. «No hay base para esa suspensión», ha subrayado.

El abogado se marcha

El juez ha denegado la petición y ha prohibido al abogado irse, pero el letrado ha hecho caso omiso y ha abandonado la sala. Esto ha provocado que el juez advirtiera que iba a dar traslado a la Fiscalía de lo ocurrido, al juzgado de guardia y al Colegio de Abogados de Sevilla.

Finalmente, el juzgado le da tres días a Juana Rivas para acudir con un abogado nuevo o se le designará uno de oficio. Se le ha emplazado para una nueva vista el 18 de julio a la 9.30 horas.

Juana Rivas se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel por dos presuntos delitos de sustracción de menores, después de que pasara un mes en paradero desconocido con sus hijos.