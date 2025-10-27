La isla de las tentaciones 9: fecha, horarios y dónde ver el estreno de la novena edición El reality, presentado por Sandra Barneda y producido por Cuarzo Producciones para Mediaset España, se graba de nuevo en la República Dominicana

A la izquierda, Sandra Barneda, presentadora del programa. A la derecha, Montoya, uno de los participantes que más dio de qué hablar en la última edición.

El Norte Valladolid Lunes, 27 de octubre 2025, 15:43 Comenta Compartir

¿Lo oyes? Es el sonido de la tentación. Y es que Telecinco vuelve a apostar por uno de sus grandes éxitos televisivos. La isla de las tentaciones regresa con su novena edición, un formato que genera expectación entre los espectadores después de su estreno en 2019 y que promete nuevas historias de amor, desconfianza y tentaciones en el paraíso.

El reality, presentado por Sandra Barneda y producido por Cuarzo Producciones para Mediaset España, se graba de nuevo en la República Dominicana. En el programa, varias parejas ponen a prueba su relación viviendo por separado en dos lujosas villas, rodeadas de solteros dispuestos a hacerles caer en la tentación.

La tensión, los reencuentros y las hogueras de confrontación serán una vez más los grandes protagonistas de cada edición.

¿Cuándo se estrena La isla de las tentaciones 9?

Mediaset ha confirmado oficialmente que el estreno de La isla de las tentaciones 9 será el lunes 3 de noviembre de 2025, en prime time, a partir de las 21:45 horas en Telecinco, donde tendrá lugar la gala inaugural.

Antes del estreno televisivo, los seguidores del formato pueden disfrutar de dos programas especiales bajo el título 'El casting', disponibles en la plataforma Mediaset Infinity desde el martes 7+- de octubre de 2025, a las 20:00 horas. Estos especiales mostrarán cómo se eligieron las nuevas parejas y los solteros que participarán en esta temporada.

Quiénes son las parejas de La isa de las tentaciones 9

Como ha sucedido en anteriores ediciones, cinco serán las parejas que concursarán en el primer programa. Juanpi y Sandra son de Cádiz, tienen 28 y 23 años respectivamente y llevan juntos tan solo año y medio, mismo tiempo que Gilbert y Claudia. Gilbert tiene 24 años, Claudia 23 y ambos son de Mallorca.

La tercera pareja viene de Almería. Lorenzo tiene 30 años y Nieves 22 y llevan un año y diez meses de relación. En el caso de Rodri y Helena -ambos tienen 26 años- vienen desde la capital de España y llevan juntos un año. Por último, están Darío de 25 años y Almudena de 26 años. Son de Málaga y es la relación más longeva, pues llevan once años juntos.

Conoce a los 16 tentadores de la villa

La cuenta oficial de X de La isla de las tentaciones también ha subido un hilo explicando quiénes son los tentadores de esta edición.

Solteras

Alba tiene 20 años, es de Málaga y es profesora de baile. En un vídeo de Instagram que subió la cuenta de La isa, se define como «intensa a niveles estratosféricos».

Cristina tiene 23 años, vive en Granada pero nació en Las Palmas de Gran Canaria. Es auxiliar de enfermería.

Estefanía tiene 28 años, originaria de Cartagena y residente en Madrid. Trabaja de azafata de vuelo y es ex-Miss Murcia.

Mara tiene 21 años, es de Alicante y opositora a policía.

Noelia tiene 26 años, es de Málaga y trabaja en el sector comercial. Tras cuatro años soltera por su carácter «difícil», dice que no saldrá de la villa sin pareja.

Olatz tiene 27 años, es de San Sebastián y es nutricionista.

Soraya tiene 22 años, es de Madrid y trabaja en administración. Le encanta divertirse y se define como «explosiva».

Vitae, Vita para los amigos, tiene 23 años, nació en Etiopía, y se crió en Girona. Estudia Administración y Finanzas.

Solteros

Aitor tiene 28 años, es de Barcelona y trabaja en administración.

Andrea Calush tiene 26 años, y es italiano afincado en Fuerteventura. Es monitor de ocio y tiempo libre.

Andrea tiene 33 años, también es italiano y es empresario en España.

Borja tiene 27 años, es canario de origen andaluz y es entrenador biomecánico.

Dairón tiene 25 años, viene de Benidorm y actualmente trabaja en la industria de la música.

Iñaki tiene 32 años, es de Barcelona y es empresario al igual que Andrea.

Juanjo es el más joven de los tentadores junto con Melchor. Tiene 22 años, es de Alicante y oposita a policía.

Melchor es valenciano y trabaja en eficiencia energética.

¿Cuándo y dónde ver La isla de las tentaciones?

Siguiendo la dinámica de anteriores ediciones, las galas principales se emitirán los lunes por la noche, con la posibilidad de una segunda gala los miércoles, dependiendo de la programación del canal.

Telecinco mantiene su apuesta por el formato en horario de máxima audiencia, con emisiones que rondan las 21:45-22:00 horas, y con la disponibilidad de capítulos completos y contenido extra en Mediaset Infinity al día siguiente de ser emitidos en televisión.

Los seguidores del programa pueden disfrutar de dos programas especiales titulados El casting, disponibles en Mediaset Infinity desde el martes 7 de octubre de 2025. Estos especiales ofrecen un vistazo exclusivo a cómo se eligieron las nuevas parejas y solteros de la temporada.