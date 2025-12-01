El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista

Agentes de la Policía Nacional han encontrado el cuerpo de la mujer con heridas de arma blanca y el hombre se habría lanzado desde el balcón

Almudena Santos

Almudena Santos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:50

Eran las 22.00 horas de este domingo, 30 de noviembre, cuando los agentes de la Policía Nacional recibían una llamada alertando de que un hombre se había lanzado desde un balcón en Torrejón de Ardoz. Al personarse en el lugar de los hechos, los efectivos encontraron también el cuerpo sin vida de una mujer que, además, presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Según informan fuentes policiales, ambos eran un matrimonio de 45 años ella y 44 él. Y aunque todavía permanecen todas las hipótesis abiertas, todo parece indicar que el hombre, tras matar a su pareja, con quien tenía dos hijos menores de edad, se ha quitado la vida. Desde Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid confirman que los hechos están siendo investigados como un posible caso de violencia de género.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

