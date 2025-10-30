Investigadores españoles relacionan el hígado graso con el deterioro cognitivo

Una investigación española publicada en la revista 'Science Advances' revela que alteraciones hepáticas como el hígado graso pueden provocar directamente disfunciones neurológicas y cognitivas -como ... alteraciones en la memoria y en el comportamiento-, y que estas pueden revertirse mediante tratamientos dirigidos únicamente al hígado.

El estudio ha descubierto un nuevo eje hígado-cerebro que abre vías terapéuticas en enfermedad hepática y deterioro cognitivo; es decir tratar el hígado para mejorar la función cognitiva, y así poder contrarrestar la disminución de habilidades mentales como la memoria, el pensamiento, el lenguaje o la toma de decisiones.

Investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (HUVR) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam), en colaboración con el CIC bioGUNE (Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias del País Vasco) y otros centros nacionales, han contribuido a este hallazgo, que redefine la relación entre el hígado y el cerebro.

El trabajo, liderado por Malu Martínez-Chantar, investigadora principal del Laboratorio de Enfermedades Hepáticas de CIC bioGUNE, y coliderado por Teresa Cardoso Delgado (IIS Biobizkaia), junto con Celia Martín Cuevas y Ana Carmen Sánchez Hidalgo, del grupo Psiquiatría Traslacional (Psynal) del IBiS-HUVR-Cibersam, demuestra la existencia de un nuevo eje hígado-cerebro con implicaciones clínicas y terapéuticas de gran relevancia.

«Nuestro trabajo demuestra que el hígado graso y la inflamación hepática pueden afectar directamente al cerebro y al comportamiento. Esto abre una vía terapéutica completamente nueva: tratar el hígado para mejorar la función cognitiva», explica Martínez-Chantar en un comunicado publicado en la web de la Universidad de Sevilla.

Estudio pionero

El grupo Psynal, dirigido por Benedicto Crespo-Facorro, catedrático del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Sevilla (US) y jefe de la Unidad de Salud Mental del HUVR, ha tenido un papel esencial en la caracterización neuropsicológica y neurobiológica de los efectos cerebrales de la enfermedad hepática, integrando técnicas avanzadas de neuroimagen y modelos de comportamiento. Por su parte, el equipo SeLiver (IBiS), liderado por Manuel Romero Gómez, director de la Unidad de Aparato Digestivo, ha contribuido en el desarrollo del modelo clínico y experimental de la enfermedad hepática.

Este estudio «pionero» ilustra el valor de la investigación traslacional y multidisciplinar que une la psiquiatría, la neurología y la hepatología para avanzar en el conocimiento de los mecanismos compartidos entre enfermedades físicas y mentales, un enfoque clave impulsado por los grupos que han participado en el estudio.