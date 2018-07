Conoce aquí si te afecta la huelga de Ryanair Pasajeros esperando un vuelo. / AP Los tripulantes de cabina de Ryanair plantean un parón de 48 horas, los días 25 y 26 de julio EL NORTE Valladolid Viernes, 6 julio 2018, 18:35

Una vez más, los conflictos en las líneas aéreas amenazan las vacaciones de miles de usuarios. Otra vez Ryanair es el problema: los tripulantes de cabina de España, Italia, Portugal y Bélgica estarán en huelga. ¿Qué pasa si te dejan en tierra?

Huelga, sinónimo de cancelación o retraso

Los viajeros vuelven a ser la víctima inocente de los conflictos laborales del mundo de la aviación. Ahora son los tripulantes de cabina de Ryanair los que plantean una huelga de 48 horas, los días 25 y 26 de julio en cuatro países europeos, entre ellos España. Se calcula que los paros de estos trabajadores pueden afectar a unos 230.000 pasajeros.

Las huelgas del personal de las compañías y aeropuertos (pilotos, controladores, ahora los tripulantes de cabina) están detrás de muchos retrasos o cancelaciones de vuelos.

¿Te dejan sin volar? Pide tu indemnización

Cuando se cancela un vuelo o se produce un gran retraso, sea por responsabilidad de la compañía o por causas ajenas a ella, lo cierto es que se incumple el contrato por lo que los usuarios tienen derecho a una compensación (salvo que sea debido a circunstancias extraordinarias que no hubieran podido evitarse ni aun tomando todas las medidas razonables). Esa indemnización, que varía en función de la distancia y el destino, oscila entre los 250 euros y 600 euros por pasajero. Además se tiene derecho a información y asistencia (por ejemplo alojamiento y comidas), y reembolso o transporte alternativo en las condiciones previstas en la norma europea.

Las excepciones son :

1. Que se haya informado de la cancelación con antelación suficiente (con más de 14 días de antelación, o entre 7 y 14 días de antelación si no te ofrecen transporte alternativo para salir con no más de 2 horas de antelación a la hora prevista y te permita llegar a destino con menos de 4 horas de retraso respecto a lo previsto);

2. Que se demuestre que la incidencia se debió a «circunstancias excepcionales».

En esos casos los viajeros solo tienen derecho a que les devuelvan el importe del billete.

Habla la justicia: una huelga no es causa extraordinaria

Las compañías suelen considerar como circunstancias excepcionales situaciones como las inclemencias meteorológicas o las huelgas, y se amparan en ello para no abonar a los viajeros afectados las indemnizaciones a las que tienen derecho. Sin embargo, los tribunales no comparten esa opinión, y las últimas sentencias insisten en que las compañías no pueden esquivar su responsabilidad y deben indemnizar a los viajeros afectados por las consecuencias de una huelga legal. Las huelgas legales del personal de vuelo o de los pilotos no pueden considerarse extraordinarias: su gestación es de dominio público y la compañía debe tomar medidas para paliar las previsibles molestias a los viajeros.

Esta anunciada huelga de tripulantes de cabina de Ryanair pertenece a esta categoría, y por tanto, si tu vuelo se viera afectado por ella, con un retraso de más de 3 horas o cancelación, deberán indemnizarte. Si no lo hacen, reclama: la OCU te ayudará.