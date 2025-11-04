Se incendia uno de los restaurantes de los hermanos Roca, en Girona Mas Marroch es el establecimiento dedicado a la organización de eventos

La cúpula de madera del restaurante Mas Marroch, de los hermanos Roca, en Girona, se ha incendiado esta pasada noche. Los bomberos han recibido el aviso sobre las 4.30. En torno a primera hora de la mañana, sobre las 7 horas de este martes, el fuego se ha dado por estabilizado. No se han producido daños personales. El propio Josep Roca, uno de los tres hermanos del grupo de restauración, ha adjuntado una fotografía en su cuenta de X. «Mas Marroch se quema», ha lamentado.

El chef catalán ha agradecido la actuación de los Mossos y los bomberos, que intervenido con celeridad y eficacia, según el cocinero. Roca ha expresado su «impotencia» ante la fuerza de las llamas, pero al mismo tiempo «alivio» porque no se ha haya producido ninguna «desgracia humana». «El fuego y el humo como punto de partida de la creación», ha reflexionado.

Mas Marroch es el restaurante dedicado para eventos del grupo de los hermanos Roca. Está en la localidad gerundense de Vilablareix. Se trata de una masía gótica del siglo XV. Una cúpula de madera, que ha ardido por completo, forma parte de un espacio adjunto dedicado a eventos y celebraciones. El buque insignia del grupo de los hermanos Roca es el Celler de Can Roca, en la ciudad de Girona, tres estrellas Michelín y elegido mejor restaurante del mundo en varias ocasiones.

Uno de los tres hermanos, Jordi Roca, en Rac1, ha asegurado que en estos momentos desconocen las causas del incendio, toda vez que el establecimiento permanecía cerrado desde el pasado domingo. Roca ha señalado que la masía ha quedado «intacta». Lo que se ha quemado es una estructura arquitectónica adyacente y una parte del comedor.

