El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Incendio del restaurante Mas Marroch. Josep Roca/ Instagram

Se incendia uno de los restaurantes de los hermanos Roca, en Girona

Mas Marroch es el establecimiento dedicado a la organización de eventos

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:01

Comenta

La cúpula de madera del restaurante Mas Marroch, de los hermanos Roca, en Girona, se ha incendiado esta pasada noche. Los bomberos han recibido el aviso sobre las 4.30. En torno a primera hora de la mañana, sobre las 7 horas de este martes, el fuego se ha dado por estabilizado. No se han producido daños personales. El propio Josep Roca, uno de los tres hermanos del grupo de restauración, ha adjuntado una fotografía en su cuenta de X. «Mas Marroch se quema», ha lamentado.

El chef catalán ha agradecido la actuación de los Mossos y los bomberos, que intervenido con celeridad y eficacia, según el cocinero. Roca ha expresado su «impotencia» ante la fuerza de las llamas, pero al mismo tiempo «alivio» porque no se ha haya producido ninguna «desgracia humana». «El fuego y el humo como punto de partida de la creación», ha reflexionado.

Mas Marroch es el restaurante dedicado para eventos del grupo de los hermanos Roca. Está en la localidad gerundense de Vilablareix. Se trata de una masía gótica del siglo XV. Una cúpula de madera, que ha ardido por completo, forma parte de un espacio adjunto dedicado a eventos y celebraciones. El buque insignia del grupo de los hermanos Roca es el Celler de Can Roca, en la ciudad de Girona, tres estrellas Michelín y elegido mejor restaurante del mundo en varias ocasiones.

Uno de los tres hermanos, Jordi Roca, en Rac1, ha asegurado que en estos momentos desconocen las causas del incendio, toda vez que el establecimiento permanecía cerrado desde el pasado domingo. Roca ha señalado que la masía ha quedado «intacta». Lo que se ha quemado es una estructura arquitectónica adyacente y una parte del comedor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  2. 2 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  3. 3

    La Ciudad de la Justicia hace un guiño a la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones
  4. 4

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  5. 5 Un anciano en la avenida de Segovia, tercer atropellado en Valladolid este lunes
  6. 6 Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días
  7. 7 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  8. 8

    Una yogurtería con vocación de franquicia reabrirá un local de la plaza de Coca
  9. 9 Muere el jinete Adán Esterlich tras sufrir un accidente
  10. 10

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Se incendia uno de los restaurantes de los hermanos Roca, en Girona

Se incendia uno de los restaurantes de los hermanos Roca, en Girona