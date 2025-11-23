El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bebé recién nacido. Efe

Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad

Una investigación de la Policía Nacional descubre un acuerdo ilegal al que había accedido la madre biológica a cambio de una retribución económica

Matías Stuber

Málaga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

Ponerle precio a un recién nacido. Un acto deshumanizante perpetrado por una madre biológica y una pareja que no podía cumplir su deseo de tener ... un niño por problemas de infertilidad. La Policía Nacional ha impedido en Málaga, informa SUR, la venta de un bebé por 3.000 euros gracias a una investigación que permitió destapar este acto penal y que ha permitido que el recién nacido se encuentre ahora en una situación segura, en un hogar de acogida y bajo custodia de la Junta de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres del niño acosado en el Jesús y María piden que se investigue al colegio
  2. 2

    Dos nuevos robos en chalés de la zona sur incrementan la inquietud de sus vecinos
  3. 3

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  4. 4

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  5. 5

    El Clínico amplía la radioterapia para metástasis y lesiones en el cerebro con una técnica de alta precisión
  6. 6

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general
  7. 7

    La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
  8. 8

    Decenas de PCR a empleados y un año para reanudar la actividad en las granjas afectadas por gripe aviar
  9. 9 Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en Monterrubio de Armuña
  10. 10

    Isa Rivero, primera vallisoletana que se proclama campeona del mundo de boxeo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad

Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad