La hora del bárbaro El estudio Funcom regresa al mundo de Conan el Bárbaro con un videojuego que apuesta por la libertad del jugador y la gestión de recursos en un mundo hostil EDUARDO M.ESPALLARGAS Domingo, 8 julio 2018, 20:20

Si a alguien no demasiado (cariñosamente) friki le preguntas qué es lo primero que se le viene a la cabeza al decir 'Conan', muchos dirán que Arnold Schwarzenegger. El célebre actor dio vida al bárbaro en la película de 1982 y su caracterización forma parte del imaginario colectivo cuando se habla del famoso personaje. No obstante, el origen lo encontramos en el escritor de literatura Pulp Robert E. Howard, que creó a Conan para la revista Pulp Weird Tales, y es que no cabe duda de que la televisión y el cine le deben mucho, pero mucho, a la literatura.

El videojuego de la semana Título: 'Conan Exiles' Plataforma: PC, Xbox One, PS4 Precio: 39,99 Edad: +18

Sin embargo, el salto más inmediato de Conan desde la pluma de Howard fue a los cómics, medio en el que alcanzó la popularidad gracias a la adaptación de Roy Thomas para Marvel. El hijo de Cimmeria es desde entonces un icono de la cultura popular que tuvo su momento y ahora permanece rezagado, pero los videojuegos son siempre una buena plataforma para relanzar hitos, y la calidad del título 'Conan Exiles' que acaba de ver la luz es buena prueba de ello.

El nuevo videojuego basado en Conan es obra del estudio Funcom, quienes ya se adentraron en el mundo del bárbaro con el lanzamiento de 'Age of Conan: Rise of the Godslayer', videojuego multijugador masivo online que vio la luz en 2008. Ahora vuelven a unir fuerzas con la editora Koch Media para un 'Conan Exiles' que retoma algunas de las bases marcadas por el anterior lanzamiento de Funcom para amplificarlas con nuevas propuestas jugables acordes a los tiempos que corren. El resultado es un videojuego de supervivencia que mezcla rol y acción y acude a la libertad del jugador para trasladarlo a un mundo virtual salvaje y despiadado que en compañía con otros usuarios se disfruta más.

El videojuego comienza con el usuario desterrado en las tierras del exilio, una zona hostil, desértica e inhóspita que se abre ante el jugador para ser explorada de principio a fin. La gestión del propio jugador resulta clave en un título que apuesta por la supervivencia desde el minuto uno, en el cual el personaje protagonista, creado por el usuario, parte con apenas unos pocos recursos para comenzar a labrar su futuro. Materias primas con las que construir apenas un hacha, una mala espada y poco más. Lo justo para vencer a las criaturas rivales y obtener nuevos recursos con los que prosperar.

Al final todo se basa en ganarse un lugar en el escenario que han creado los responsables de Funcom, y la buena noticia es que esto implica una gran cantidad de variables, desde la alimentación hasta las tormentas de arena, ruinas de civilizaciones perdidas, bandidos dispuestos a servirte con las dosis justas de fuerza o incluso dioses a tus pies con los sacrificios suficientes. Sin duda, el mundo de 'Conan Exiles' es un mundo duro y despiadado que cuenta con criaturas de todo tipo y tamaño y otros jugadores, con servidores que abarcan hasta 40. El gran aliciente del juego es dejarse llevar por este universo virtual que hace honor al mundo de magia negra y fantasía que creó Howard a principios del silgo XX.

No faltan los momentos más cruentos de ese universo, desde criaturas venidas de los rincones más oscuros hasta sangrientos sacrificios para obtener el favor de dioses de la talla de Mitra o Set. En la construcción de su propio legado, los jugadores deberán hacer frente a una ingente cantidad de peligros, y el progreso, santo y seña de cualquier videojuego de rol, será imprescindible para salir airoso. El mundo de 'Conan Exiles' es, además de inmenso, rico en fauna y flora, y ofrece escenarios de todo tipo, como bosques, montañas, desiertos o praderas, cada uno con sus propias tribus y criaturas.

Por otro lado, también se ha mejorado el sistema de combate con respecto a la versión preliminar que se lanzó en la plataforma digital Steam. Ahora cuenta con más movimientos y profundidad, lo cual es imprescindible en un videojuego de este tipo, y pese a que no llega al nivel de experiencias como 'Dark Souls', sí sabe inspirarse en estas. Este combate se antoja vital a la hora de defender las fortalezas construidas por el propio jugador, que puede además comandar un ejército de sirvientes con sencillos comandos de mando y sobrevivir así a modos como el denominado Purga, que invita al usuario a defenderse del ataque de hordas enemigas.

Además, 'Conan Exiles' ofrece un apartado visual y artístico muy consistente, con ciclos de día y noche y demás detalles que permiten al jugador sentirse en un mundo vivo. Se trata de un universo exigente, pero el nivel de inmersión que ofrece es perfecto para los amantes de este tipo de aventuras que demandan esfuerzo por parte del usuario, al cual recompensan con horas de entretenimiento amplificado si se disfruta en compañía. Los fans de Conan ya están tardando. No encarnarán al bárbaro, pero es una buena forma de formar parte de su mundo.